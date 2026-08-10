पटना में आज जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी तिरंगा यात्रा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे नेतृत्व

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान–2026 का व्यापक आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज (सोमवार) पटना में सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा जेपी गोलंबर प्रारंभ होकर कारगिल चौक तक कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्यभर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसमें राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा, सेल्फी विद तिरंगा, तिरंगा थीम पर आधारित प्रकाश सज्जा, तिरंगा रंगोली तथा वंदे मातरम् के सामूहिक गायन सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। उपलब्ध कराए गए 4 हजार तिरंगे झंडे यह अभियान के लिए हर प्रखंड को 4 हजार तिरंगे झंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता एवं वितरण के साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों में आम नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।