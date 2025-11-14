Language
    HAM RLM Winner List 2025: मांझी और कुशवाहा की पार्टी का क्या हुआ, किस सीट पर कौन आगे?

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    अभी तक के रुझानों में एनडीए के सभी दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। एनडीए के दो छोटे दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रालोमो ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर आगे है। वहीं, रालोमो ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर आगे है।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रुझान लगभग सामने आ गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। एनडीए 203 सीटों पर आगे है। खास बात यह है कि एनडीए के सभी दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है।

    एनडीए के दो छोटे दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रालोमो ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर आगे है। वहीं, रालोमो ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर आगे है।

    यहां देखिए HAM के प्रत्याशी किस सीट पर चल रहे आगे?

    क्र.सं. निर्वाचन क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल मत अंतर स्थिति
    1 कुटुंबा (222) ललन राम 56676 12643 17/25
    2 इमामगंज (227) दीपा कुमारी 104616 26137 28/29
    3 बराचट्टी (228) ज्योति देवी 88517 9933 21/26
    4 अटरी (233) रोमित कुमार 87630 19354 22/26
    5 सिकंदरा (240) प्रफुल्ल कुमार मांझी 58606 14563 18/27

     

    यहां देखिए RLM के प्रत्याशी किस सीट पर आगे चल रहे?

    क्र.सं. निर्वाचन क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल मत अंतर स्थिति
    1 बाजपट्टी(27) रामेश्वर कुमार मेहतो 72176 2700 21/29
    2 मधुबनी(36) माधव आनंद 73811 15109 23/31
    3 सासाराम(208) स्नेहलता 41630 10391 13/31
    4 दिनारा(210) अलोक कुमार सिंह 40363 10152 13/26