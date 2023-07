Bihar Politics: 'हम उनकी बुद्धि की दाद देते हैं', नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा पर बोले जीतन राम मांझी

पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। पटना में महाबैठक के बाद बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक हो रही है। चर्चा है इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका दी जा सकती है। इसपर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्षी दल किसको कन्वेनर बनाते है, यह उनका आंतरिक मामला है। हालांकि, अगर नीतीश कुमार को बनाते हैं, तो हम उनकी बुद्धि की दाद देते हैं।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने घर में महान फेल्योर साबित हुए हैं।भ्रष्टाचार का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्जी का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, छात्रवृत्ति बंद करने का मामला हो या फिर किसानों को जमीन और मुफ्त बिजली देने की बात हो, इस तरह से कई मोर्चे पर नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल साबित हो गए हैं।

#WATCH | HAM founder Jitan Ram Manjhi says, "...In his homeland, Nitish Kumar has proven to be a great failure - be it corruption, development, wastage of reserves, exploitation of the poor in the social sector...He is a big failure. If he is made the convener, I would pray for… https://t.co/5QPNp5uXRh pic.twitter.com/hdkBXlXnDC