लहरिया कट का खतरनाक शौक पड़ा भारी! हाजीपुर के 14 साल के छात्र की मौत, तीन किशोर गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर-महनार मुख्य मार्ग पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार और लहरिया कट बाइकिंग ने चार किशोरों की जिंदगी बदल दी। बिदुपुर थाना क्षेत्र के बुलनसराय स्थित बिदुपुर मिडिल स्कूल के पास दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में 14 वर्षीय छात्र चंद्रमणि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार तीन अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।

बताया गया कि पल्सर बाइक पर चार किशोर सवार थे और वे पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार बाइक सवार किशोर तेज गति से लहरिया कट कर रहे थे।

इसी दौरान सामने से पूर्व दिशा की ओर आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चंद्रमणि कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्कूल के पास अचानक हुआ हादसा

मृतक चंद्रमणि कुमार बरांटी गांव निवासी धनंजय राय का पुत्र था और नवम कक्षा में पढ़ता था। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

दुर्घटना के बाद दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस अब हादसे की पूरी वजह और फरार बाइक सवार की पहचान करने में जुटी है।

हादसे में मझौली गांव निवासी 16 वर्षीय संदीप कुमार और 16 वर्षीय प्रियांशु कुमार भी घायल हुए हैं। इसके अलावा तेरसिया निवासी 16 वर्षीय आशिक कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं।

तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए बिदुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

तीनों की हालत गंभीर, हाजीपुर किया गया रेफर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों घायल किशोरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया।

फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी जुटाई।

बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि मृतक के शव की कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुर्घटना में शामिल दूसरी बाइक और उसके सवार की जानकारी जुटाई जा रही है।

एक लापरवाही ने छीन ली छात्र की जिंदगी

इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार बाइक और सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के जोखिम को सामने ला दिया है।

चार किशोर एक ही बाइक पर सवार थे और पुलिस के अनुसार लहरिया कट करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से टक्कर ने 14 वर्षीय चंद्रमणि की जान ले ली।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे की सटीक वजह क्या थी और दूसरी बाइक का चालक कौन था।

फिलहाल एक परिवार में मातम है, जबकि तीन घायल किशोर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट से हादसे की पूरी तस्वीर साफ होगी।