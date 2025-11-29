पटना में DJ बजाने के विवाद में दूल्हे की पिटाई, बरात विदा होने से पहले दूल्हा पहुंचा अस्पताल

जागरण संवाददाता, बख्तियारपुर। सालिमपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में बरात निकलने से पहले होने वाले रस्म के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया।

इस घटना में कुछ युवक घर से बाहर घटनास्थल पर ही डीजे बजाने को कह रहे थे। जबकि दूल्हा और उसके भाई घर पर जाने और वहीं बजाने की बात कह रहे थे।

इसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई और दूल्हा पिंटू कुमार और इसके भाई जितेंद्र और राधेश्याम को चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सभी की हालत सामान्य है।

लेकिन बरात निकलने से पहले दूल्हे के अस्पताल पहुंचने की चर्चा खूब फैली। इधर पुलिस मामले की छानबीन और बरात को सुरक्षित विदा करने में जुटी है।

मनेर में दो पक्षों में मारपीट

मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष ने मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मनेर के खासपुर निवासी लाल बहादुर राय व गजेंद्र राय के बीच पूर्व के विवाद को लेकर मारपीट हुई।