बिहार में 1.5 महीने में शुरू होगी लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया, राज्यपाल ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों में लंबे समय से रिक्त पड़े पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। राज्यपाल ने डेढ़ माह के अंदर पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया है।

सोमवार को लोकभवन, पटना में आल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन से मुलाकात कर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से जुड़े युवाओं की समस्याओं और लंबित बहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि बिहार में पिछले करीब 18 वर्षों से पुस्तकालयाध्यक्षों की नियमित बहाली नहीं हुई है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद सृजित हैं, लेकिन लंबे समय से रिक्त रहने के कारण पुस्तकालय व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

वहीं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की पढ़ाई पूरी कर चुके हजारों अभ्यर्थी रोजगार के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एसोसिएशन ने भर्ती प्रक्रिया में मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस (एमलिब) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति का अवसर देने का अनुरोध किया।