Bihar: सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करनी होगी ऑनलाइन उपस्थिति, ऐप का ट्रायल हुआ संपन्न- होंगे ये फायदे!

Bihar: सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करनी होगी ऑनलाइन उपस्थिति, ऐप का ट्रायल हुआ संपन्न।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अपडेट दिया है। अब शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग की ओर से 16 जुलाई को इस संबंध में घोषणा की गई थी। विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को आने वाली 1 अगस्त से ई-शिक्षाकोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। स्कूलों द्वारा यू-डायस पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल अपग्रेड नहीं किए जाने की वजह से सभी स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए एक और मौका दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि कई स्कूलों ने यू-डायस पोर्टल पर स्कूल और शिक्षकों का प्रोफाइल अपग्रेड नहीं किया है। शिक्षकों के प्रोफाइल अपग्रेड करने के बाद 1 अगस्त से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआत हो जाएगी। बीईओ और मास्टर ट्रेनर को दिया गया है प्रशिक्षण जिले के विभिन्न प्रखंड के बीइओ और नामित मास्टर ट्रेनरों को ई-शिक्षाकोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। मास्टर ट्रेनर अपने स्कूलों के अन्य शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष ऐप पर काम करने का प्रशिक्षण देंगे। ऐप के माध्यम से शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके जरिए विद्यालयों में चल रही कक्षाओं और अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखना आसान हो जाएगा। जिला मुख्यालय के पदाधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी स्कूल प्रबंधक से ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षाकोष ऐप की ट्रायल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

