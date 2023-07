Bihar: छात्रों को सरकारी विभाग कराएंगे इंटर्नशिप, कई विभागों में मौका; स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलेगा

Bihar News विज्ञान व तकनीकी शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अनिवार्य रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को एडवांस सीएनसी मशीनिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी। छात्रों के लिए सिस्को द्वारा सीएसआर के तहत सीसीएनए और आईटी एसेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित किया जाएगा।

इंटर्नशिप के तहत छात्रों को कई विभागों में मौका मिलेगा। (फाइल फोटो)

HighLights ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क निर्माण समेत अन्य विभागों में छात्रों को मौका मिलेगा। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण के बाद छात्रों को इंटर्नशिप कराया जाएगा। यह इंटर्नशिप उन्हें सरकारी विभागों से कराया जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने इसका खाका तैयार कर लिया है। छात्रों के लिए कई विभागों में अवसर इसके तहत छात्रों को ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क निर्माण समेत अन्य विभागों में मौका मिलेगा। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है। विभाग के स्तर से सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विद्यार्थियों को तीन से छह माह की इंटर्नशिप की व्यवस्था की जा रही है। एमआईटी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और छपरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दर्जन से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजों में कई कपंनियों द्वारा इंटर्नशिप कराया जा रहा है। उसके आधार पर प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस साल अन्य संस्थानों में भी इंटर्नशिप कराने के लिए कई कंपनियां आने वाली हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि विभाग द्वारा सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कोर्स डिजाइन, प्रोग्राम, शोध, इनोवेशन, स्टार्टअप, टीचर ट्रेनिंग, मार्डन लैब, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन ई-कंटेंट रीडिंग मैटेरियल और कैंपस प्लेसमेंट पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए एआईसीटीई ने सहमति दे दी है। शिक्षकों व विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाए कार्यान्वित की जा रही है। फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान को सुव्यवस्थित करने पर काम हो रहा है। तकनीकी संस्थानों में स्किल डेवपलमेंट प्रोग्राम भी विज्ञान व तकनीकी शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अनिवार्य रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को एडवांस सीएनसी मशीनिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सिस्को द्वारा सीएसआर के तहत सीसीएनए और आईटी एसेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित किया जाएगा।

