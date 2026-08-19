गोपालगंज में 9.29 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप, प्रधानाध्यापक सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, पटना। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वित्तीय अनियमितता और राशि के दुरुपयोग के आरोप में राजकीय मध्य विद्यालय, जलालपुर, सिधवलिया के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है।

उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

27 जुलाई को हुई थी विद्यालय की जांच

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 27 जुलाई को विद्यालय का निरीक्षण और जांच की थी। जांच के दौरान वित्तीय अभिलेखों के हस्तांतरण, छात्र कोष और विकास कोष की राशि के जमा, निकासी और खर्च से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं।

वित्तीय दस्तावेज नहीं किए गए हस्तांतरित जांच में पाया गया कि वर्तमान प्रधानाध्यापक के योगदान के बाद भी वित्तीय दस्तावेज समय पर हस्तांतरित नहीं किए गए। इस कारण विद्यालय के विभिन्न मदों से हुई आय और खर्च के रिकॉर्ड की जांच में भी कठिनाई हुई। 9.29 लाख रुपये की निकासी का विवरण मिला वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान छात्र कोष और विकास कोष से करीब 9.29 लाख रुपये की निकासी का विवरण मिला। हालांकि, जांच के दौरान इस निकासी और खर्च से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

कंपोजिट ग्रांट के अभिलेख भी नहीं मिले जांच के दौरान कंपोजिट ग्रांट और खेलकूद मद से खर्च की गई राशि से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने को जांच में गंभीर अनियमितता के रूप में देखा गया है।