गोपालगंज से सिवान सीमा तक चला पीछा, शराब तस्करों के संदेह में उत्पाद टीम पर हमला; तीन नामजद समेत 25 पर केस

संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। शराब तस्करों का पीछा कर रही महम्मदपुर उत्पाद विभाग की टीम पर सिवान जिले में हमला करने का आरोप लगा है। हमले में विभाग का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कुछ अधिकारियों और जवानों को हल्की चोटें आई हैं।

गोपालगंज से सिवान सीमा तक चला पीछा भारी मात्रा में शराब ले जाने की सूचना पर महम्मदपुर उत्पाद थाना की टीम जांच अभियान चला रही थी। दरोगा श्वेता कुमारी, साहब गुप्ता और शशि कुमार ठाकुर के नेतृत्व में टीम को एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया।

दो वाहनों से शुरू किया पीछा वाहन में शराब होने की आशंका पर उत्पाद विभाग की टीम ने दो गाड़ियों से उसका पीछा शुरू किया। अहले सुबह होने के कारण टीम को सीमा पार कर सिवान जिले में प्रवेश करने की जानकारी नहीं हो सकी।

बलडीहा बथानी टोला पहुंची उत्पाद टीम संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए टीम जामो बाजार थाना क्षेत्र के बलडीहा बथानी टोला गांव पहुंच गई। आरोप है कि वहां संदिग्ध वाहन ने उत्पाद विभाग की गाड़ी में टक्कर मार दी। टीम को घेरकर हमला करने का आरोप टक्कर के बाद कई लोग मौके पर जुट गए और उत्पाद विभाग की टीम को घेरकर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने टीम के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकारियों और जवानों को लगी चोटें घटना में उत्पाद विभाग के कुछ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर जामो बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में गोपालगंज पुलिस भी गांव पहुंची। तीन नामजद समेत 20 से 25 अज्ञात पर कार्रवाई की मांग मामले में उत्पाद विभाग की एएसआई श्वेता कुमारी ने जामो बाजार थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में छतीसी निवासी श्रीकांत सिंह, राहुल सिंह और रामूराय टोला निवासी धर्मेंद्र यादव को नामजद किया गया है।