Bihar Gold-Silver Price: चांदी में 900 की गिरावट, सोना पड़ा 150 रुपये कमजोर; जानिए नए रेट

Gold-Silver Price Today in Bihar चांदी में 900 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई। सोना 150 रुपये प्रति दस ग्राम कमजोर पड़ा। मिली राहत के उपरांत चांदी 74000 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई है। इसी प्रकार से सोना विठूर 60250 रुपये और सोना 22 कैरेट 60100 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर आकर ठहर गया है।

Bihar Gold-Silver Price: चांदी में 900 रुपये की गिरावट, सोना पड़ा 150 रुपये कमजोर; जानिए नए रेट

