Gold-Silver Price Today in Bihar बिहार में स्थानीय पटना सराफा बाजार में गुरुवार को भी सोने-चांदी में मजबूती देखने को मिली है। चांदी 74900 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई है। इसी प्रकार विठूर सोना 60400 रुपये और 22 कैरेट सोना 60250 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर आकर ठहर गया है। बाजार में सोने-चांदी में तीव्र उतार-चढ़ाव कायम रहने के कयास लगाए जा रहे हैं।

Bihar Gold-Silver Price Today: चांदी की कीमत में 300 रुपये का उछाल, सोना 100 रुपये मजबूत; जानिए नए रेट

