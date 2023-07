Gold-Silver Price Today in Bihar: सोना हुआ सस्ता, दो दिनों में 2500 रुपये बढ़ी चांदी की चमक; जानें नए रेट

Gold-Silver Price Today in Bihar सावन में सोना-चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पटना के सर्राफा बाजार में सोना के भाव नरम दिखे। व्यापारिक वर्ग का कहना है कि आनेवाले समय में दोनों धातुओं के भाव में उछाल आ सकता है। इसलिए अगर आप सोना-चांदी की खरीदारी की सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए सबसे सही है।

Gold-Silver Price Today in Bihar: बिहार में सोना-चांदी का रेट

जागरण संवाददाता, पटना। Gold-Silver Price Today: वैश्विक उतार-चढ़ाव का प्रभाव पटना के सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिला। सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं सोने के भाव नरम रहे। चांदी के भाव में शुक्रवार को 100 रुपये प्रति किलो की बढ़त देखने को मिली। वहीं, सोना का भाव 150 रुपये प्रति दस ग्राम कमजोर हुआ। चांदी के भाव चढ़ने के बाद इसकी कीमत 74,600 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई। इसी प्रकार से सोना विठूर 60,250 रुपये और सोना 22 कैरेट 60,100 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर आ कर ठहर गया। महज दो दिन में चांदी का भाव 2500 रुपये प्रति किलो चढ़ा। चातुर्मास को लेकर ग्राहकी मांग में आयी कमी के बाद भी सोने-चांदी में कायम उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसे व्यापारिक वर्ग वैश्विक बाजार के हलचल का प्रभाव मान रहे हैं। इसी बीच व्यापारिक वर्ग संभावना जता रहा है कि आनेवाले दिनों में सोना-चांदी के दाम में बढ़ोतरी होगी। अभी सोना-चांदी खरीदने का सही समय व्यापारिक वर्ग का कहना है कि सावन के महीने में अभी और सोने और चांदी के भाव में आगे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि, आनेवाले समय में दोनों धातुओं के भाव में उछाल आ सकता है। इसलिए अगर आप सोना-चांदी की खरीदारी की सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए सबसे सही है।

