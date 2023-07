Gold-Silver Price Today in Bihar: बिहार में चांदी के भाव में 700 रुपये की उछाल, सोना पड़ा नरम; जानिए नए रेट

Gold Silver Price in Bihar Today पटना के सर्राफा बाजार में सावन महीने में सोने के भाव स्थिर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चांदी के चमक तेज हो रही है। गुरुवार को चांदी के भाव में 700 रुपये प्रति किलो की उछाल देखी गई। इधर सर्राफा व्यापारी चतुर्मास में सोने-चांदी की मांग कमजोर होने पर निराश दिख रहे हैं।

Gold-Silver Price Today in Bihar: बिहार में सोना-चांदी का भाव

जागरण संवाददाता। Gold Rate in Patna: सावन महीने में कमजोर मांग के बावजूद चांदी की चमक बढ़ रही है। पटना सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में 700 रुपये प्रति किलो की उछाल आई। वहीं, सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया। पटना सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में मजबूती देखी गई। जिसके बाद, चांदी 71,900 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई। वहीं, सोने के भाव की बात करें तो सोना विठूर 60,300 रुपये और सोना 22 कैरेट 60,150 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर ही कायम रहा। हालांकि, महज चार दिन के अंदर चांदी 1400 रुपये प्रति किलो की बढ़त हासिल कर ली है। सोने-चांदी ( Gold Silver Price in Bihar) में कायम मजबूती को व्यापारिक वर्ग वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रभाव मान रहे हैं। चातुर्मास में सोने-चांदी की डिमांड में कमी होती है। ऐसे में सर्राफा बाजार में सोने के भाव में मामूली बढ़त ही देखने को मिल रही है। इधर, सर्राफा व्यापारी शादी के सीजन आने पर सोने-चांदी के भाव में बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं। फिलहाल, बाजार में चार महीने तक कारोबार त्योहारी मौसम पर आश्रित रहेगा। ऐसे में धातुओं में तेजी नहीं, सीमित उतार-चढ़ाव कायम रहेगा। बाजार की स्थिति यह है कि आने वाले त्योहारी मौसम में अभी सोना-चांदी की मांग कमजोर है। ऐसे में ग्राहकों की खरीदारी के साथ आभूषण गढ़ने वालों और कारखानेदार की खरीदारी भी चल रही है। इसका कारोबार पर भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ रहा है।

