पटना जंक्शन से पकड़े गए सात करोड़ से ज्यादा के सोने के बिस्किट, दिल्ली ले जाने की फिराक में थे तस्कर; गिरफ्तार

पटना, एजेंसीः बांग्लादेश से तस्करी कर लाए गए और कोलकाता से नई दिल्ली ले जाए जा रहे विदेशी मूल के सोने (foreign-origin gold) की खेप के संबंध में मिली विशेष जानकारी के आधार पर 9 जून को पटना जंक्शन पर एनडीएलएस-दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन (NDLS-Duronto Express) से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

On the basis of specific information regarding a consignment of foreign-origin gold smuggled from Bangladesh and being transported from Kolkata to New Delhi, two persons were apprehended from the NDLS Duronto Express train at Patna Junction on June 9. A total of 12.57 kg of… pic.twitter.com/5n2hddSFZa