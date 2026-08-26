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मराठी नहीं आने पर रद ना करें ऑटो ड्राइवरों के लाइसेंस, गिरिराज सिंह ने सीएम फडणवीस को लिखा लेटर

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:03 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर गैर-मराठी ऑटो-टैक्सी चालकों के लाइसेंस रद करने पर चिंता जताई है।

गिरिराज सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। (फाइल फोटो)

गिरिराज सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. गिरिराज सिंह ने फडणवीस को गैर-मराठी चालकों पर कार्रवाई रोकने को लिखा।

  2. मराठी सीखने के लिए चालकों को एक साल की मोहलत देने की मांग।

  3. भाषा के आधार पर तत्काल लाइसेंस रद न करने की अपील की।

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भेजकर राज्य में गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालकों पर हो रही सख्त कार्रवाई की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने पत्र के माध्यम से इन गरीब ड्राइवरों की परेशानियों को उजागर करते हुए उनसे हमदर्दी बरतने की अपील की है। गिरिराज सिंह के अनुसार, मराठी भाषा न बोल पाने के कारण चालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस तक निरस्त किए जा रहे हैं।

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लेटर के प्रमुख बिंदु

सीखने के लिए मिले समय: केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि किसी भी नई भाषा को सीखने में समय, अभ्यास और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसलिए ड्राइवरों पर अचानक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

एक साल की छूट की मांग: उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए कम से कम एक वर्ष की मोहलत दी जाए और भाषा के आधार पर तुरंत लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया पर रोक लगे।

मुंबई दौरे का अनुभव: अपने हालिया मुंबई प्रवास का उल्लेख करते हुए गिरिराज सिंह ने बताया कि वहां कई गैर-मराठी नागरिकों और ऑटो-टैक्सी चालकों ने उनसे मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था।

मराठी भाषा का समर्थन: उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय भाषा मराठी सीखना एक सराहनीय प्रयास है, जिससे सामाजिक समरसता और जुड़ाव को मजबूती मिलती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

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