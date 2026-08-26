मराठी नहीं आने पर रद ना करें ऑटो ड्राइवरों के लाइसेंस, गिरिराज सिंह ने सीएम फडणवीस को लिखा लेटर

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भेजकर राज्य में गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालकों पर हो रही सख्त कार्रवाई की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने पत्र के माध्यम से इन गरीब ड्राइवरों की परेशानियों को उजागर करते हुए उनसे हमदर्दी बरतने की अपील की है। गिरिराज सिंह के अनुसार, मराठी भाषा न बोल पाने के कारण चालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस तक निरस्त किए जा रहे हैं।

लेटर के प्रमुख बिंदु सीखने के लिए मिले समय: केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि किसी भी नई भाषा को सीखने में समय, अभ्यास और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसलिए ड्राइवरों पर अचानक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।