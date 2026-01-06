'देश के दुश्मनों की कब्र खोदकर दम लेंगे मोदी-शाह', गिरिराज ने JNU को बताया 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग का अड्डा

राज्य ब्यूरो, पटना। जेएनयू परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध लगाए गए विवादित नारों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्र को तोड़ने वाली मानसिकता करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरा मानना है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को ‘टुकड़े-टुकड़े’ गिरोह का अड्डा बना लिया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियों के विकृत मानसिकता वाले लोगों ने मिलकर यह गिरोह बनाया है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते और उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाते हैं। पाकिस्तान परस्त मानसिकता वालों को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा।

गिरिराज ने कहा कि राष्ट्र-विरोधी मानसिकता वाले कहते हैं कि वे मोदी और शाह की कब्र खोदेंगे। वे किसी मुगालते में न रहे। मोदी-शाह भारत के दुश्मनों की कब्र खोदकर ही दम लेंगे। दुश्मनों की कब्रें पहले भी खोदी जा चुकी हैं और फिर खोदी जाएंगी।

आतंकियों के समर्थक 'सांपों' को समाप्त करने का समय निकट: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की पैरोकारी की।