खुशबू तुम कहां छिपी हो? गाजियाबाद पुलिस तुम्हें खोज रही हैं

जागरण संवाददाता, पटना। न्यायिक अधिकारियों को नजदीकी का झांसा देकर 1.34 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह की जांच अब पटना तक पहुंच गई है।

गाजियाबाद साइबर थाने की पुलिस ने गिरोह के एक शातिर को बनारस से गिरफ्तार किया है। पूछताछ और तकनीकी जांच में पटना की एक युवती की भूमिका सामने आ रही है।

पटना की खुशबू ने की थी ग‍िरोह के सदस्‍यों की मदद

पुलिस अब खुशबू नाम की युवती की तलाश में जुटी है। जांच में पता चला है कि खुशबू ने गिरोह के सदस्यों की मदद की थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पटना पुलिस से संपर्क किया है।

स्थानीय पुलिस की मदद से उसके पते और पहचान का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके साथ ही संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच और बैंक खातों का सत्यापन भी किया जा रहा है। बेटे को जेल भेजवाने का डर द‍िखा ऐंठ ल‍िए थे 1.34 करोड़ पुलिस के अनुसार जालसाजों ने फेसबुक के माध्यम से पीड़ित से संपर्क किया था। आरोपितों ने खुद को पुजारी बताते हुए सरकारी कार्यालयों में अच्छी पकड़ होने का दावा किया।