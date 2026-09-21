Gen-Z में बढ़ी बेदाग त्वचा की चाह, पटना के विशेषज्ञ बोले- मुहांसों पर खुद से क्रीम लगाना पड़ सकता है भारी

जागरण संवाददाता, पटना। जेन जी के युवाओं में चमकदार और बेदाग चेहरा पाने की चाह बढ़ रही है। हमेशा युवा दिखने और मुहांसों से छुटकारा पाने के लिए कई युवा तरह-तरह की क्रीम और दवाएं लेने लगते हैं।

ऐसा करना त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गलत दवा या क्रीम के इस्तेमाल से समस्या कम होने के बजाय त्वचा पर जलन, संक्रमण और अन्य परेशानी बढ़ सकती है।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलाजिस्ट, वेनेरियोलाजिस्ट एंड लेप्रोलाजिस्ट (IADVL) की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए हैदराबाद से आईं त्वचा रोग विशेषज्ञ डाॅ. ऋचा कुमार ने ये कहा।

अब कई खास उपचार भी उपलब्‍ध

वे युवाओं में बढ़ रही मुहांसों की समस्या और इसके आधुनिक उपचार को लेकर संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक्ने (मुहांसे), हमेशा युवा दिखने, संक्रमण से बचाव और फंगल व बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार के लिए युवा कई बार बिना विशेषज्ञ की सलाह के दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं।

इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि अब मुहांसों के उपचार में काफी प्रगति हुई है। आधुनिक उपचार पद्धतियों में पहले की तुलना में कम परेशानी होती है। मरीज की त्वचा की स्थिति के अनुसार सुरक्षित उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए किसी भी दवा या क्रीम का इस्तेमाल खुद से करने के बजाय त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आइएडीवीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ. अभिषेक कुमार झा, बिहार शाखा के संरक्षक डाॅ. पीके राय, उपाध्यक्ष डाॅ. विकास शंकर, सचिव डाॅ. श्रीपर्णा देव, एम्स की विभागाध्यक्ष डाॅ. स्वेतालीना प्रधान, डाॅ. ओपी चौरसिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।