गयाजी के शंकराचार्य मठ में रोशनी और आवाज से दिखेगी सांस्कृतिक विरासत, 8.85 करोड़ की योजना

डिजिटल डेस्क, पटना। गयाजी स्थित शंकराचार्य मठ को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है।

मठ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को आकर्षक तरीके से पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए यहां लेजर लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया जाएगा।

इस परियोजना पर 8 करोड़ 85 लाख 24 हजार 892 रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत लेजर लाइट एंड साउंड शो की स्थापना के साथ अगले पांच वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की भी व्यवस्था की जाएगी।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को इसकी कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। निर्माण कार्य को आगामी एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

8.85 करोड़ से विकसित होगा पर्यटन आकर्षण

शंकराचार्य मठ में लेजर लाइट एंड साउंड शो की स्थापना से यहां आने वाले पर्यटकों को मठ के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और महत्व को रोचक तरीके से जानने का अवसर मिलेगा।

रोशनी, ध्वनि और दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से इस स्थल को पर्यटन के लिहाज से और आकर्षक बनाने की योजना है।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 21 लाख 31 हजार 223 रुपये की स्वीकृति दी गई है। शेष राशि परियोजना की प्रगति और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था योजना में केवल शो की स्थापना ही नहीं, बल्कि पांच वर्षों तक उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी शामिल है। इससे परियोजना शुरू होने के बाद इसकी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।