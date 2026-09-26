खाली मालगाड़ियों के वैगन की सफाई से रेलवे को तीन साल में 19.17 करोड़ का राजस्व, बिहार में चार जगहों पर होगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पटना। मालगाड़ियों के खाली रेक के वैगनों की सफाई और अनुरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूर्व मध्य रेल ने नई व्यवस्था शुरू की है। धनबाद मंडल के चार स्थानों पर खाली माल रेक के वैगनों की सफाई का काम निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

इस व्यवस्था से रेलवे को अगले तीन वर्षों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे खाली माल रेक के वैगनों की सफाई के साथ उनके बेहतर अनुरक्षण में भी मदद मिलेगी।

इन चार स्थानों पर होगी वैगनों की सफाई

धनबाद मंडल के पतरातू, पाथरडीह, बरवाडीह और ओबरा में खाली माल रेक के वैगनों की सफाई कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित कार्य निविदा के माध्यम से एजेंसी को आवंटित किया जाएगा।

इन स्थानों पर खाली रेक की जांच के दौरान अलग-अलग प्रकार के मालवाहक वैगनों की सफाई की जाएगी। रेलवे की ओर से सफाई और अनुरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा।

छह प्रकार के वैगनों की होगी सफाई

खाली रेक की जांच के दौरान बीओबीआरएन, बाक्सएन, बाक्सएनएचएल, बाक्सएन/एचएस, बीओबीवाइएन और बीओएसटी प्रकार के वैगनों की सफाई कराई जाएगी।

सफाई के दौरान निकलने वाले अवशेषों का समुचित निस्तारण करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इससे रेलवे परिसर और वैगनों की सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने में मदद मिलेगी।

काम पूरा होने के बाद दरवाजे बंद करना भी जरूरी

वैगनों की सफाई का काम पूरा होने के बाद उनके दरवाजे बंद करने की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी। रेलवे की ओर से कार्य की निगरानी और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर जोर दिया जाएगा।