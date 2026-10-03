पटना में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही गंगा, कंगन घाट और किला रोड पर लगातार तीसरे दिन आवाजाही ठप

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा के जलस्तर में तेज वृद्धि शुक्रवार को थम गई लेकिन घाटों व निचले इलाकों पर पानी का फैलाव लगातार बढ़ता रहा। गांधी घाट पर 24 घंटे में सिर्फ दो सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा लेकिन गुरुवार को कलेक्ट्रेट घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी शुक्रवार को सड़क पर फैल गया। इसके बाद प्रशासन ने लाल कपड़े से उस सड़क की बैरिकेडिंग कर दी।

वहीं, दीघा घाट पर शुक्रवार को जलस्तर स्थिर रहा लेकिन बिंद टोली के घरों के बिल्कुल पास तक पानी पहुंच गया। कंगन घाट से किला रोड की ओर पानी पहुंचने से आवाजाही तीसरे दिन भी प्रभावित रही जबकि भद्र घाट और महावीर घाट पर बैरिकेडिंग के कारण पहले से आवागमन बंद है।

लोगों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की घाटों पर स्नान व अन्य गतिविधियों के लिए पहुंच रहे लोगों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। गांधी घाट पर शुक्रवार शाम आठ बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.09 मीटर ऊपर 49.69 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार शाम आठ बजे यहां जलस्तर 49.67 मीटर था।

दीघा घाट पर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर 50.77 मीटर जलस्तर रहा जबकि मनेर में गंगा खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर रहा। पुनपुन नदी श्रीपालपुलर में खतरे के निशान से 99 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं दरधा के कोल्हाचक में जलस्तर खतरे के निशान से 2.25 मीटर ऊपर है। हालांकि दिनभर यहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई।