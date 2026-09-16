पटना में पुनपुन और गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी, पर 4 स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर

जागरण संवाददाता, पटना। जिले की चारो नदियों के जलस्तर में गिरावट का क्रम जारी है। हालांकि, अब भी ये खतरे के निशान से ऊपर ही हैं। सुबह छह से शाम छह बजे यानी 12 घंटे में पुनपुन के जलस्तर में तेज गति से गंगा में धीमी गति से गिरावट हुई।

पुनपुन के जलस्तर में रेल पुल पर 50 सेमी, श्रीपालपुर में 32 सेमी, दरधा में कोल्हाचक में 14 तो वीर में 56 सेमी और गंगा के गांधी घाट में 9, दीघा घाट पर 12 और हाथीदह में 7 सेमी की कमी हुई। दरधा के कोल्हाचक में जलस्तर खतरे के निशान से 2.16 मीटर ऊपर है।

गांधी घाट पर सुबह गंगा का जलस्तर 49.44 मीटर गांधी घाट पर सुबह गंगा का जलस्तर 49.44 मीटर था जो शाम को 9 सेमी घटकर 49.35 मीटर हो गया। यहां नदी खतरे के निशान 48.60 मीटर से 75 सेमी ऊपर है। दीघा घाट पर खतरे के निशान से आठ सेमी तो हाथीदह में 86 सेमी ऊपर है।

पुनपुन में अधिसंख्य स्थानों पर गिरावट के बावजूद श्रीपालपुर में जलस्तर खतरे के निशान 50.60 मीटर से 44 सेमी ऊपर है। पुनपुन रेल पुल पर 50 सेमी की गिरावट के बावजूद जलस्तर खतरे के निशान 51.28 मीटर से दो सेमी ऊपर है।