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पटना में पुनपुन और गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी, पर 4 स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर

By Pawan Mishra Edited By: Nishant Bharti
Published: Wed, 16 Sep 2026 12:39 PM (IST)

पटना में गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन चार प्रमुख स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है।

पुनपुन और गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

पुनपुन और गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है।

  2. चार स्थानों पर जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है।

  3. प्रशासन संवेदनशील इलाकों जैसे कोल्हाचक, गांधी घाट पर निगरानी कर रहा है।

जागरण संवाददाता, पटना। जिले की चारो नदियों के जलस्तर में गिरावट का क्रम जारी है। हालांकि, अब भी ये खतरे के निशान से ऊपर ही हैं। सुबह छह से शाम छह बजे यानी 12 घंटे में पुनपुन के जलस्तर में तेज गति से गंगा में धीमी गति से गिरावट हुई। 

पुनपुन के जलस्तर में रेल पुल पर 50 सेमी, श्रीपालपुर में 32 सेमी, दरधा में कोल्हाचक में 14 तो वीर में 56 सेमी और गंगा के गांधी घाट में 9, दीघा घाट पर 12 और हाथीदह में 7 सेमी की कमी हुई। दरधा के कोल्हाचक में जलस्तर खतरे के निशान से 2.16 मीटर ऊपर है। 

गांधी घाट पर सुबह गंगा का जलस्तर 49.44 मीटर 

गांधी घाट पर सुबह गंगा का जलस्तर 49.44 मीटर था जो शाम को 9 सेमी घटकर 49.35 मीटर हो गया। यहां नदी खतरे के निशान 48.60 मीटर से 75 सेमी ऊपर है। दीघा घाट पर खतरे के निशान से आठ सेमी तो हाथीदह में 86 सेमी ऊपर है। 

पुनपुन में अधिसंख्य स्थानों पर गिरावट के बावजूद श्रीपालपुर में जलस्तर खतरे के निशान 50.60 मीटर से 44 सेमी ऊपर है। पुनपुन रेल पुल पर 50 सेमी की गिरावट के बावजूद जलस्तर खतरे के निशान 51.28 मीटर से दो सेमी ऊपर है। 

दरधा के वीर में जलस्तर 52.30 से घटकर 51.74 मीटर हो गया। यह खतरे के निशान 51.85 मीटर से 11 सेमी नीचे हो गया है। इसके विपरीत कोल्हाचक में 14 सेमी की गिरावट के बाद भी पानी खतरे के निशान से 2.16 मीटर ऊपर है।प्रशासन कोल्हाचक, हाथीदह, गांधी घाट व श्रीपालपुर में जलस्तर पर नजर रखे हुए है।

प्रमुख नदियों की शाम 6 बजे की स्थिति

नदी – स्थल वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से
गंगा – गांधी घाट 49.35 मीटर 75 सेमी ऊपर
गंगा – हाथीदह 42.62 मीटर 86 सेमी ऊपर
गंगा – मनेर 52.22 मीटर 22 सेमी ऊपर
गंगा – दीघा 50.53 मीटर 8 सेमी ऊपर
पुनपुन – श्रीपालपुर 51.04 मीटर 44 सेमी ऊपर
दरधा – कोल्हाचक 55.06 मीटर 2.16 मीटर ऊपर
पुनपुन – रेल पुल 51.30 मीटर 2 सेमी ऊपर
दरधा – वीर 51.74 मीटर 11 सेमी नीचे

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