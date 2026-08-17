कर्पूरी ठाकुर, नीतीश, लालू से लेकर सुशील मोदी तक का जिक्र; शपथ लेते ही प्रशांत किशोर ने बताया अपना संकल्प

राज्य ब्यूरो, पटना। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देने के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ली।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मीड‍िया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति के कई प्रमुख नेताओं का नाम लिया।

विधानसभा का सदस्य बनने को अपने लिए गौरव का क्षण बताया। कहा क‍ि समाज और ब‍िहार की बेहतरी के लिए उन्‍हें काम करना है।

कर्पूरी ठाकुर से सुशील मोदी तक का लिया नाम

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के जिस सदन में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, केदार पांडेय, रामविलास पासवान और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने सदस्य के तौर पर काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना उनके लिए गौरव की बात है।

उन्होंने कहा कि इस सदन का सदस्य बनना उनके जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज और राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष लगाए हैं, उन सभी से प्रेरणा लेकर उन्हें बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है।

भाजपा के गढ़ में जीत के बाद विधानसभा पहुंचे पीके बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,246 मतों के अंतर से हराया था। उन्हें 64,117 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 44,794 मत प्राप्त हुए।

इस जीत के साथ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब तीन दशक से चले आ रहे भाजपा के प्रभाव को समाप्त किया। चुनाव परिणाम के बाद अब विधायक पद की शपथ लेने के साथ उनकी राजनीतिक भूमिका भी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार के तौर पर वह लगातार बिहार सरकार और भाजपा पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा के अंदर उनका रुख और सरकार के खिलाफ उनके तेवर पर राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी। सदन में कैसा रहेगा प्रशांत किशोर का तेवर? विधायक बनने से पहले प्रशांत किशोर कई मौकों पर सरकार की नीतियों और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। अब उनके पास विधानसभा के भीतर अपनी बात रखने का संवैधानिक मंच होगा।

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में प्रशांत किशोर किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और सरकार को किन मुद्दों पर घेरते हैं। खासकर रोजगार, शिक्षा, पलायन और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर उनके रुख पर नजर रहेगी।