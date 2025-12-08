Bihar News: नए सत्र से पहले 1.35 करोड़ स्कूली बच्चों के हाथों में होंगी किताबें, स्टूडेंट किट भी मिलेगी
बिहार में नए शैक्षणिक सत्र से पहले, शिक्षा विभाग 1.35 करोड़ स्कूली बच्चों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें देने की तैयारी में है। बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 1.35 करोड़ स्कूली बच्चों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम को निर्देश दिया है कि जनवरी-फरवरी के बीच पहली से आठवीं कक्षा तक के तमाम बच्चों के लिए शत-प्रतिशत किताबें संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएं।
किताबों की आपूर्ति जिस वाहन से हो, उसमें जीपीएस अनिवार्य होना चाहिए। संकुल संसाधन केंद्रों के समन्वयकों द्वारा प्रत्येक विद्यालय से वर्गवार बच्चों की संख्या ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए।
शिक्षा विभाग के अनुसार, संबंधित कक्षाओं के लिए छह करोड़ 86 लाख किताबें छपवाई जा रही हैं। प्रत्येक बच्चे को स्टूडेंट किट भी दिया जाएगा। किट में बच्चों को बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर, चार्ट, ड्राइंग कापी इत्यादि सामग्री दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को निर्देश दिया है कि तय अवधि में संबंधित किताबों का प्रकाशन कर जिलों को उपलब्ध करा दें।
इसके लिए प्रत्येक जिले को आपूर्ति की जाने वाली किताबों की खेप को कोडिंग करना अनिवार्य है। चूंकि राज्य सरकार ने सभी प्रारंभिक विद्यालयों के अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट किट दिया जाएगा।
