Patna News: जालसाजों ने मरीज को भी नहीं छोड़ा, ATM मशीन में फंसे डेबिट कार्ड से उड़ा लिए 70 हजार रुपये

ATM Scam जहानाबाद से पटना डॉक्टर के पास आए एक मरीज को जालसाजों ने अपना शिकार बनाकर उसके खाते से 70 हजार रुपये उड़ा लिए। पीड़ित धर्मेंद्र मूलरूप से जहानाबाद जिले के घोसी थानांतर्गत देवरा बखनपुर के रहने वाला है। वह गुरुवार को डॉ. अजय कुमार सिन्हा से परामर्श लेने के लिए पटना आया था। धर्मेंद्र ने संबंधित थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

जालसाजों ने मरीज को भी नहीं छोड़ा, ATM मशीन में फंसे डेबिट कार्ड से उड़ा लिए 70 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, पटना : जहानाबाद से पटना आए धर्मेंद्र कुमार को जालसाजों ने अपना शिकार बना लिया। धर्मेंद्र डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए पटना आया था। एटीएम में डेबिट कार्ड फंसा कर जालसाज ने उसके खाते से 70 हजार रुपये गायब कर दिए। वारदात 13 जुलाई की शाम छह बजे की है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में शालीमार स्वीट्स मोड के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में वारदात को अंजाम दिया गया है। धर्मेंद्र ने संबंधित थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानेदार रवि शंकर सिंह ने बताया कि एटीएम में लगे कैमरे का फुटेज मंगाया जा रहा है और आरोपित की पहचान की जा रही है। मशीन में फंस गया था डेबिट कार्ड धर्मेंद्र मूलरूप से जहानाबाद जिले के घोसी थानांतर्गत देवरा बखनपुर का रहने वाला है। वह गुरुवार को डॉ. अजय कुमार सिन्हा से परामर्श लेने के लिए पटना आया था। उसी दौरान वह शालीमार स्वीट्स मोड के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया तो उसका डेबिट कार्ड मशीन में फंस गया। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और कहा कि बाहर दीवार पर गार्ड का नंबर लिखा है। उस पर संपर्क कर लें। धर्मेंद्र ने उस नंबर पर कॉल की तो नजदीकी शाखा में जाने के लिए कहा गया। दरअसल, जालसाजों ने ही गार्ड बन कर बैंक शाखा में जाने के लिए कहा था। जब धर्मेंद्र वहां गया और दोबारा उसी नंबर पर कॉल की, तब जालसाज बोला कि मैं इंजीनियर के साथ एटीएम पर जा रहा हूं, आप भी वहीं आ जाएं। खाते से उड़ा लिए 70 हजार रुपये लौटने पर धर्मेंद्र ने देखा कि उसका कार्ड मशीन से गायब था। इस बीच उसके मोबाइल पर खाते से 70 हजार रुपयों की निकासी का मैसेज प्राप्त हुआ। तब उसे अहसास हुआ कि वे जालसाजी का शिकार बन गया है। वारदात की जानकारी होने पर जब धर्मेंद्र ने उस मोबाइल धारक को फिर से कॉल की तो उसने कहा कि मैं अगर दोषी होता तो आपका कॉल क्यों उठाता? इतना कह कर उसने कॉल काट दी और मोबाइल बंद कर दिया।

