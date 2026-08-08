बिहार के 4 डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद, उच्च शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। उच्च शिक्षा विभाग ने चार डिग्री कालेजों की संबद्धता को वापस ले लिया है। संबद्धता (एफलिएशन) वापस होने के साथ ही चारों डिग्री कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो गयी है।

चारों डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का नामांकन (एडमिशन) एवं पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नजदीकी महाविद्यालयों से किया जाएगा।

इन कॉलेजों की मान्यता वापस

जिन कॉलेजों की संबद्धता समाप्त की गयी है वे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के हैं। इनमें आर. डी. एम. डिग्री कॉलेज राठौर टोला (छपरा), डॉ. भूषण प्रसाद यादव डिग्री कॉलेज महमदा (सारण), को-आपरेटिव डिग्री कॉलेज सकड्डी कोढ़ (सारण) और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर डिग्री कॉलेज बड़हरिया (सीवान) शामिल हैं।