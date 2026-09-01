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JDU को झटका, पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा ने छोड़ी पार्टी; नीतीश कुमार को भेजा इस्तीफा

By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:25 PM (IST)

पूर्व जदयू राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के ...और पढ़ें

संजय वर्मा और नीतीश कुमार

संजय वर्मा और नीतीश कुमार

HighLights

  1. संजय वर्मा ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया।

  2. नीतीश कुमार के नेतृत्व और समाजवादी विचारधारा की प्रशंसा की।

  3. जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर टिप्पणी, 1 सितंबर 2026 से प्रभावी।

राज्य ब्यूरो,पटना। एक समय जदयू के राष्ट्रीय सचिव रहे संजय वर्मा ने मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजा है। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

संजय वर्मा लंबे समय तक जदयू संगठन में सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का उनका निर्णय ऐसे समय आया है, जब बिहार की राजनीति में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व की इस्तीफे में की तारीफ

संजय वर्मा ने अपने इस्तीफे में नीतीश कुमार के नेतृत्व और समाजवादी विचारधारा की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाजवादी विचार और उसके मूल्यों को बिहार तथा देश में आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने समानता आधारित समाज के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी बात भी रखी है।

‘जमीन से जुड़े कार्यकर्ता पार्टी की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे’

संजय वर्मा ने अपने पत्र में खुद को जमीन से जुड़ा साधारण कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि जदयू आज राज्य में ऊंचाई पर है, लेकिन उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता पार्टी की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

उन्होंने पत्र में अपनी असमर्थता का उल्लेख करते हुए संगठन में साधारण कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर टिप्पणी की है। इस्तीफे में की गई यह टिप्पणी अब पार्टी के अंदर चर्चा का विषय बन गई है।

1 सितंबर से छोड़ी जदयू की प्राथमिक सदस्यता

संजय वर्मा ने स्पष्ट किया कि वह 1 सितंबर 2026 से जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेज दिया है।

संजय वर्मा के इस्तीफे के बाद अब उनकी अगली राजनीतिक भूमिका को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। फिलहाल उन्होंने अपने इस्तीफे में आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है।

पूर्व राष्ट्रीय सचिव के इस्तीफे से पार्टी में चर्चा तेज

जदयू में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके संजय वर्मा का पार्टी छोड़ना संगठन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उनके इस्तीफे में नेतृत्व की तारीफ के साथ संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की स्थिति पर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

अब देखना होगा कि उनके इस्तीफे के बाद जदयू की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और संजय वर्मा आगे किस राजनीतिक भूमिका में नजर आते हैं।