    चारा घोटाला: मामले में 107वें गवाह जांचकर्ता की हुई गवाही, कोर्ट में आज फिर सुनवाई

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:38 AM (IST)

    रांची में चारा घोटाला मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से 107वें गवाह जांचकर्ता ने गवाही दी।

    चारा घोटाला मामले में आज फिर सुनवाई

    जागरण संवाददाता, पटना। बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में बुधवार को सीबीआई के 107 वें गवाह के रूप में मामले के अनुसंधानकर्ता की गवाही आरंभ हुई।

    सीबीआई ने इस मामले के मुख्य अनुसंधानक डी भट्टाचार्या को अदालत में पेश किया। इनका मुख्य परीक्षण जारी रहा। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

    यह मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।

    मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं। सीबीआ ने मामले की प्राथमिकी आर सी 63 ए /96 के रूप में दर्ज किया था।

    सीबीआई ने 44 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से कई आरोपितों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में अदालत में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।

