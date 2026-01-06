बिहार में दूषित पानी पीकर दिव्यांग हो गए कई ग्रामीण, प्रशासन के दावे हुए फेल

जागरण टीम, पटना। रोहतास जिले के 332 गांव और औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में पानी में अत्यधिक फ्लोराइड के कारण कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए। ग्रामीण बताते हैं कि उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। स्थिति यह है कि इस पानी में दाल भी नहीं गलती। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) की दृष्टि में इन गांवों का पानी फ्लोराइड प्रभावित है, फिर भी इसका निदान नहीं निकाला जा सका है। दैनिक जागरण की टीम जब देव प्रखंड की पवई पंचायत के तिताई बिगहा और डोरवा बिगहा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताई कि किस तरह वे शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाने का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां का पानी दूषित है फिर भी ग्राम पंचायत या पीएचइडी के स्तर से शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए दो पानी टंकी लगाई गई है, लेकिन गांव के दक्षिणी हिस्से में स्थित जलमीनार की टंकी क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

उससे जलापूर्ति नहीं होती है। गांव के उत्तरी क्षेत्र में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन इससे गांव के केवल आधे घरों तक ही पानी पहुंचता है। सासाराम शहर में जिला मुख्यालय से दस किलोमीटर की दूरी पर करवंदिया व जमुहार से शहर में पानी आपूर्ति की जाती है। पाइप कई स्थानों पर गंदे जमा पानी के बीच होकर गुजरता है। आए दिन पाइप फटने की भी सूचना मिलती है, जिसे ठीक करने में जिम्मेदार विभाग संवेदनहीन है।

पुराने मोहल्लों की सकरी गलियों में जगह के अभाव में घरों तक जाने वाला पाइप नाली के ऊपर से गुजरता है। पाइप में रिसाव होने पर घरों में नाले का गंदा पानी पहुंचता है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। सक्षम लोग अपने घरों में बोरिंग या वाटर प्लांट का पानी खरीदकर पी रहे हैं, परंतु जार वाले पानी कितने सुरक्षित हैं, इसका दावा नहीं किया जा सकता।

10 गुना अधिक फ्लोराइड बना रहा दिव्यांग रोहतास जिला मुख्यालय से सटे प्रखंड शिवसागर में फ्लोराइड युक्त 98 गांव चिह्नित हैं। सबसे बुरी स्थिति नाद पंचायत के बरुआ गांव की है। यहां भूमिगत जल में मानक से 10 गुना अधिक फ्लोराइड की मात्रा है।

इस गांव में अधिकतर लोग दिव्यांग हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पीढ़ियां इसी पानी के कारण दिव्यांग हो गईं। पशुओं तक में दिव्यांगता है। गांवों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, लेकिन वह भी कारगर नहीं हैं। प्रशासन के प्रयास बेअसर पीएचईडी अधिकारियों के अनुसार जिले के फ्लोराइड प्रभावित 332 गांवों में से 272 गांवों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। प्लांटों से शुद्ध किए गए पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। वस्तुस्थिति यह है कि आधे से अधिक ट्रीटमेंट प्लांट से आपूर्ति शुरू भी नहीं हो सकी। कई जगहों पर ऑपरेटर तक नहीं हैं। जिससे ट्रीटमेंट प्लांट रखरखाव के अभाव में बेकार पड़े हैं। जिले में दूसरे स्थान पर बिक्रमगंज है, जहां फ्लोराइड प्रभावित गांव 46 हैं।

औरंगाबाद के तिताई बिगहा में घर के दरवाजे पर बैठे दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि पानी के कारण ही वे लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। उनके पास खड़े 16 वर्षीय शिवम कुमार बताते हैं कि हड्डी कमजोर होने के कारण पैर टेढ़ा हो गया है। गांव के राजकिशोर रवि और सीताराम राम ने बताया कि लगभग 250 घरों वाले इस गांव में कई घरों तक आज भी पानी का कनेक्शन नहीं मिला है।