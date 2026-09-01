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गंगा-पुनपुन के उफान से पटना पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई गांवों में घुसा पानी

By Pawan Mishra Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:24 PM (IST)

गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

उफनाई किंजर पुनपुन नदी। (जागरण)

उफनाई किंजर पुनपुन नदी। (जागरण)

HighLights

  1. गंगा-पुनपुन के जलस्तर में निरंतर वृद्धि से बाढ़ का खतरा।

  2. मोकामा, दानापुर, मनेर के निचले इलाकों में पानी फैला, फसलें खराब।

  3. कई परिवारों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन किया, सड़कें बहीं।

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा व पुनपुन के जलस्तर में निरंतर वृद्धि से जिले में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

मोकामा के जंजीरा व कसहा दियारा से लेकर दानापुर के निचले क्षेत्रों में पानी फैलने लगा है। मनेर के तिवारी टोला पुल के रास्ते पर भी पानी चढ़ गया है।

गंगा के बढ़ते दबाव के बीच पुनपुन का जलस्तर बढ़ने से देररात तक कई गांवों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। श्रीपालपुर में पुनपुन खतरे के निशान से 1.54 मीटर ऊपर बह रही है।

नदियों में उफान से खेतों में खड़ी फसलें खराब होने लगी हैं जबकि मवेशियों के लिए रखा हरा चारा सड़ रहा है। कई परिवार, घरों में पानी घुसने के बाद सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो गए हैं।

मंगलवार सुबह छह बजे की बाढ़ नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

मनेर में गंगा लाल निशान से 15 सेंटीमीटर तो हाथीदह में 48 सेंटीमीटर ऊपर है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज एक सेंटीमीटर नीचे रह गया है और पानी लगातार बढ़ रहा है।

जंजीरा-कसहा दियारा में सड़क बही, दानापुर के खेतों में पानी 

मोकामा में गंगा एक सप्ताह में दूसरी बार उफान पर है। जंजीरा और कसहा दियारा में पानी फैलने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कसहा दियारा में ग्रामीण सड़क का एक हिस्सा बह गया।

मोकामा के अंचल अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। दानापुर के दियारा इलाकों में भी पानी तेजी से फैल रहा है।

खेतों में लगी फसलें प्रभावित होने लगी हैं। कुछ निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंचने के बाद परिवार सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की तलाश में जुटे हैं।

मनेर में तिवारी टोला पुल के रास्ते पर पानी चढ़ने से दियारा क्षेत्र की तीन पंचायतों का नगर परिषद क्षेत्र से संपर्क प्रभावित हुआ है। जलस्तर बढ़ने के साथ जंगली जानवरों और सांपों के गांवों में आने की आशंका से भी ग्रामीणों में चिंता है।

गंगा व पुनपुन के दोहरे दबाव से बढ़ा खतरा

गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 49.40 मीटर रहा जो खतरे के निशान 48.60 मीटर से 80 सेंटीमीटर ऊपर है और जलस्तर बढ़ रहा है। मनेर में गंगा खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर 52.15 मीटर पर है।

हाथीदह में जलस्तर लाल निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर 42.24 मीटर पर बह रही है। पुनपुन नदी का बढ़ता जलस्तर भी निचले इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ा रहा है।

श्रीपालपुर में पुनपुन खतरे के निशान (50.60) से 1.54 मीटर ऊपर है तो अरवल के किंजर में लाल निशान से 1.48 मीटर ऊपर है। गंगा व पुनपुन के दोहरे दबाव से पटना के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा सकता है। गंगा किनारे के दियारा क्षेत्रों में पानी फैलने का असर अब दिखने लगा है।

सोन में फिलहाल राहत, कोईलवर में 2.75 मीटर नीचे

सोन नदी की स्थिति फिलहाल गंगा और पुनपुन की तुलना में राहत देने वाली है। कोईलवर में सोन नद खतरे के निशान (55.52) मीटर से 2.75 मीटर नीचे यानी 52.77 मीटर पर बह रही है। हालांकि यहां भी पानी बढ़ रहा है।

इंद्रपुरी में सोन का जलस्तर स्थिर है। शहरी सुरक्षा दीवार के दोनों हिस्से दानापुर वितरणी तटबंध, देवना नाला और उसरी नाला के दोनों तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं। वहीं, प्रयागराज में गंगा का जलस्तर घट रहा है लेकिन बक्सर और वाराणसी में पानी बढ़ रहा है।

एक नजर में बाढ़ का हाल 

स्थान जलस्तर खतरे के निशान से स्थिति प्रवृत्ति
गांधी घाट 49.40 मीटर 80 सेमी ऊपर बढ़ रहा
मनेर 52.15 मीटर 15 सेमी ऊपर बढ़ रहा
दीघा घाट 50.44 मीटर 1 सेमी नीचे बढ़ रहा
हाथीदह 42.24 मीटर 48 सेमी ऊपर बढ़ रहा
श्रीपालपुर-पुनपुन 52.14 मीटर 1.54 मीटर ऊपर बढ़ रहा
कोईलवर-सोन 52.77 मीटर 2.75 मीटर नीचे बढ़ रहा

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