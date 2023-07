पटना के जेपी गंगा पथ पर हाथ में कट्टा लेकर बर्थ-डे केक काटते पांच युवकों को पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया है। थानेदार राजकुमार पांडेय ने बताया कि सभी आरोपितों की आयु 18 से 19 वर्ष है। उनके पास से कट्टा और दो कारतूस जब्त किया गया जबकि तीन आरोपित पुलिस को देख सड़क पार कर भागने में सफल रहे।

Patna News: कट्टा दिखाकर फ्री में खाते थे अंडा रोल-चाउमिन, जेपी गंगा पथ पर हथियार से केक काटते पांच गिरफ्तार

HighLights जेपी गंगा पथ पर हथियार से केक काटते पांच युवक गिरफ्तार कट्टा का भय दिखाकर दुकानदारों से मुफ्त में लेते थे चाउमिन, रोल और आइसक्रीम पुलिस को देख कुछ युवक हुए फरार

जागरण संवाददाता, पटना : पटना का जेपी गंगा पथ आम लोगों के साथ मनचलों के लिए भी बर्थ-डे सेलिब्रेशन का फेवरेट स्पॉट बन गया है। सोमवार की रात हाथ में कट्टा लेकर बर्थ-डे केक काट रहे पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कट्टा और दो कारतूस जब्त किया गया, जबकि तीन आरोपित सड़क पार कर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए है। थानेदार राजकुमार पांडेय ने बताया कि सभी आरोपितों की आयु 18 से 19 वर्ष है। वे जेपी गंगा पथ पर हथियार का भय दिखाकर दुकानदारों से मुफ्त में चाउमिन, रोल और आइसक्रीम खाते थे। आरोपितों की पहचान कुर्जी कुम्हार गली निवासी प्रिंस राज, कुर्जी गेट नंबर 83 निवासी मो. आरिफ, कुर्जी पुल हनुमान स्टोर निवासी राहुल कुमार, भूंजा गली निवासी रोशन कुमार उर्फ गोलू और गेट नंबर 74 निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। अन्य फरार युवकों की पहचान की जा रही है। होमगार्ड जवान को दी गई सूचना बताया जाता है कि रात करीब आठ बजे कुछ युवक हथियार लेकर जेपी गंगा पथ पर घूम रहे थे। उन्होंने दुकानदारों से मुफ्त में खाने-पीने का सामान लिया। फिर एक युवक जन्मतिथि मानने के लिए बीच सड़क पर केक काटने लगा। इस बीच कुछ दुकानदारों ने थोड़ी दूरी पर मौजूद होमगार्ड जवानों को जाकर बताया कि वहां केक काट रहे युवकों के पास हथियार है। दुकानदारों ने की युवकों की पिटाई इसके बाद होमगार्ड कमलदेव प्रसाद, सकलदेव प्रसाद और मनोज कुमार ने युवकों को घेर लिया। पुलिस के आते ही मुफ्तखोरी के शिकार बने दुकानदारों ने युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। इस बीच थानेदार के साथ प्रशिक्षु दारोगा ऊषा कुमारी पहुंचीं और आरोपितों को भीड़ की चंगुल से छुड़ा कर गिरफ्त में ले लिया।

