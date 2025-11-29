पटना के आवासीय विद्यालय में लगी आग, धुएं से 10 छात्राएं बेहोश; मचा हड़कंप
Patna Fire News: अथमलगोला के एक आवासीय विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दस छात्राएं धुएं के कारण बेहोश हो गईं। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया और छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल, सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं।
संवाद सूत्र, अथमलगोला। प्रखंड के करजान गांव के पास फोरलेन के समीप स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय में शनिवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसके धुएं से दस छात्राएं समेत बारह लोग बेहोश हो गए।
अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह उक्त विद्यालय की छात्राएं होस्टल में नाश्ता कर रही थीं, इसी दौरान शार्ट सर्किट से लगी आग एवं तेज धुएं को देख दस छात्राएं बेहोश हो गईं, साथ ही विद्यालय के दो कर्मी भी बेहोश हो गए।
सभी को इलाज हेतु विद्यालय के समीप स्थित सीएचसी में लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना देकर बुलाया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बेहोश हुई छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया।
इस संबंध में विद्यालय की वॉर्डन ज्योति कुमारी ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 9 बजे छात्राएं नाश्ता कर रही थीं, उसी समय आग एवं धुएं को देख कई छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज हेतु सरकारी अस्पताल लाया गया है।
इस संबंध में सीएचसी प्रभारी डॉ. अमन कुमार ने बताया कि तेज धुएं के कारण सांस लेने में छात्राओं को परेशानी हुई, जिससे दम फूलने के कारण वे बेहोश हो गईं। बेहोशी की हालत में नीलम कुमारी, जूली कुमारी, सोनम कुमारी, रविता कुमारी, ब्यूटी कुमारी, प्रिया कुमारी, अदिति कुमारी, अनुष्का कुमारी, अन्नू कुमारी एवं विद्यालय के स्टाफ राजू कुमार, पंकज कुमार को इलाज हेतु सीएचसी लाया गया।
प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए तीन छात्राओं को बेहोशी की हालत में बाढ़ सदर अस्पताल भेजा गया है। सभी छात्राओं को इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर अस्पताल से विद्यालय भेज दिया गया है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय परिसर में सीढ़ी के पास लगे कंट्रोल पैनल बाक्स में शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण घटना हुई है।
