CM सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा भारी, पटना साइबर थाने में फेसबुक पेज संचालक पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में पटना साइबर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित फेसबुक आईडी के संचालक सह उपयोगकर्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब साइबर थाना पुलिस को फेसबुक पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा में टिप्पणी किए जाने की सूचना मिली।

जांच में पाया गया कि यह टिप्पणी बात वंचित दुसाधों का नाम से संचालित एक फेसबुक पेज के जरिए की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर थाने की टीम ने तत्काल पोस्ट और संबंधित पेज की गतिविधियों की प्रारंभिक जांच की।