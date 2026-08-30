CM सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा भारी, पटना साइबर थाने में फेसबुक पेज संचालक पर FIR दर्ज
सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र भाषा के प्रयोग के मामले में पटना साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
HighLights
सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी।
पटना साइबर थाने ने स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज की।
'बात वंचित दुसाधों का' फेसबुक पेज पर हुई कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में पटना साइबर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित फेसबुक आईडी के संचालक सह उपयोगकर्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब साइबर थाना पुलिस को फेसबुक पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा में टिप्पणी किए जाने की सूचना मिली।
जांच में पाया गया कि यह टिप्पणी बात वंचित दुसाधों का नाम से संचालित एक फेसबुक पेज के जरिए की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर थाने की टीम ने तत्काल पोस्ट और संबंधित पेज की गतिविधियों की प्रारंभिक जांच की।
पुलिस ने लिया स्वत: संज्ञान
इसके बाद पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए विधि सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
फिलहाल पुलिस इस फेसबुक पेज के संचालक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति की सटीक पहचान में जुटी हुई है। इसके लिए साइबर विशेषज्ञ कई तकनीकी पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं।
पुलिस द्वारा फेसबुक आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि यह टिप्पणी किस स्थान से और किस डिवाइस का उपयोग करके पोस्ट की गई थी।