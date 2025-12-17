बिहार में खुलेगा तलवारबाजी का ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर, पहले यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी भी मिली

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में तलवारबाजी का ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए मंगलवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने स्वीकृति दे दी। प्रदेश की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिल्ली स्थित मंडाविया के सरकारी आवास पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण, उप निदेशक हिमांशु सिंह तथा राज्य के दो खेल सलाहकारों के साथ बिहार में ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का आग्रह और प्रस्ताव केंद्रीय खेल मंत्री समक्ष रखा, जिसपर उन्होंने सहमति दी।

डॉ. मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री रक्षा एन. खडसे को श्रेयसी सिंह ने खेल के क्षेत्र में सुदृढ़ता के साथ राज्य की छवि और उपलब्धियों के लिए बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सहयोगों के बारे में उन्हें अवगत कराया।

पहले यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली बिहार पहले यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। 2028 में राज्य में इस राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने इसकी स्वीकृति दी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि मंगलवार को खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस संदर्भ में पीटी ऊषा से मुलाकात की।

चीन में होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में भाग लेंगे बिहार के अधिकारी श्रेयसी ने अगले वर्ष मई में चीन में आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में खुद और बिहार के खेल अधिकारियों के शामिल होने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय खेल मंत्री के सामने रखा, जिसे मनसुख मंडाविया ने तत्काल स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्र और बिहार के अधिकारियों की एक टीम इस स्पोर्ट्स एक्सपो में जरूर शामिल होगी।

केंद्रीय खेल मंत्री ने जनवरी में आयोजित होने वाले खेल मंथन शिविर में हिस्सा लेने के लिए बिहार की खेल मंत्री, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया।

इस खेल मंथन शिविर में मिशन ओलिंपिक के तहत देश में ज्यादा से ज्यादा ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने और ओलिंपिक में पदक जीतने संबंधी महत्त्वपूर्ण विषयों पर देश भर के खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साथ विचार किया जाएगा।