पटना में बुद्धा कॉलोनी थानांतर्गत नागेश्वर कॉलोनी में एडवांस डायग्नास्टिक सेंटर के पास शुक्रवार को दिनदहाड़े झपटमारों ने अपने आपको पुलिसकर्मी बता कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार दोनों आरोपितों की आयु 35 से 40 वर्ष के बीच थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है। बदमाशों की बाइक का नंबर भी फर्जी था।

Bihar Crime: राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ, खुद को पुलिस कर्मी बताकर अधेड़ से उतरवाए गहने फिर झपटकर भाग निकले

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। यहां दिनदहाड़े झपटमार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार, पटना में बुद्धा कॉलोनी थानांतर्गत नागेश्वर कॉलोनी में एडवांस डायग्नास्टिक सेंटर के पास शुक्रवार को दिनदहाड़े झपटमारों ने अपने आपको पुलिसकर्मी बता कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार, दोनों आरोपितों की आयु 35 से 40 वर्ष के बीच थी। वे अधेड़ के हाथ से गहने छीनकर भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित कृष्णा प्रसाद सिंह ने इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानेदार नीहार भूषण ने बताया कि आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आनंदपुरी इलाका निवासी कृष्णा प्रसाद सिंह शुक्रवार की सुबह पौने 11 बजे नागेश्वर कालोनी में जोड़ा महादेव मंदिर से पूजा के घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके पास आए। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि इलाके में बहुत छीना-झपटी हो रही है और आप गहने दिखाकर चल रहे हैं। उनके कहने पर अधेड़ ने हाथ से ब्रेसलेट और दो अंगूठियां खोल लीं। इस बीच एक बदमाश ने उनके हाथ से आभूषण छीन लिया और गोल्ड जिम की तरफ भाग निकले। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूत्रों की मानें तो घटनास्थल के आसपास लगे तीन कैमरों में आरोपितों की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर कैद हुआ था। पुलिस ने जांच की तो मालूम हुआ कि बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी।

Edited By: Yogesh Sahu