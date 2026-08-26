'जान देंगे, जमीन नहीं देंगे', पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे किसान; बैरिकेड तोड़ा
पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विरोध में पटना में किसानों ने मार्च निकाला, बैरिकेड तोड़कर डाकबंगला चौराहा तक पहुंचे।
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जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने पटना में मार्च निकाला। गोलघर के पास से शुरू हुआ किसानों का जुलूस डाकबंगला चौराहा तक पहुंचा।
इस दौरान किसानों ने जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, सेटेलाइट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए और प्रवासी बिहारियों के लिए गांव-गांव में कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछाओ जैसे नारे लगाए। किसानों का जुलूस जेपी गोलंबर पर लगाए गए बैरिकेड को पार कर आगे बढ़ गया।
पुलिस से हुई नोकझोंक
डाकबंगला चौराहा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। किसान मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर आगे बढ़ने के लिए अड़े रहे। बाद में किसान नेताओं ने सभा कर अपनी मांगें रखीं। नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को अलग-अलग तरीकों से समझाने और जमीन देने के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है।
किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को जमीन देने के लिए चार चरणों में तैयार करने की कोशिश कर सकती है। पहले लैंड पुलिंग, इसके बाद आपसी समझौता, फिर जमीन खरीद या अधिग्रहण और अंत में हाइब्रिड माडल के जरिए कार्रवाई की जा सकती है।
किसान जमीन देने को तैयार नहीं
उन्होंने कहा कि किसान किसी भी दबाव में अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। मार्च का नेतृत्व किसान नेता जगपति सिंह, ई. अनिल कुमार सिंह, विनोद सिंह, सौरभ प्रियदर्शी, धर्मेंद्र कुमार चौहान, पवन कुमार, राजेश कुमार रंजन, देव कुमार सिंह और रमेश सिंह समेत अन्य नेताओं ने किया।
सभा को देव कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार चौहान, सौरभ प्रियदर्शी, इ. अनिल कुमार सिंह, इ. मदन मोहन सिंह, डा. विनय कुमार सिंह, सुमित आनंद, मंटू कुमार यादव, महेश प्रसाद सिंह, जालंधर यदुवंशी, रवि कुमार, नीतीश कुमार, राजू कुमार, उदय नारायण, डा. संजीव वर्मा, नवीन सहनी और अन्य ने संबोधित किया।
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