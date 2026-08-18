कंप्यूटर स्क्रीन पर रफ्तार का मुकाबला, पटना में F-1 सिम रेसिंग ट्रायल; 2 करोड़ का इनाम

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में फार्मूला वन रेसिंग के लिए प्रतिभाओं की तलाश शुरू की गई है। पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हाल में मंगलवार को एफ-1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन चयन ट्रायल का अंतिम दिन है।

इस पहल के माध्यम से बिहार के युवाओं को मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी कंप्यूटर पर दौड़ती स्पोर्ट्स कार की स्टेरिंग घुमाने में मग्न हैं।

बिहार में पहली बार आयोजन

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि बिहार में पहली बार एफ-1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन का आयोजन किया जा रहा है।

आयोजन का उद्देश्य देशभर के युवा और अनुभवी सिम रेसर्स को राष्ट्रीय मंच देना तथा रेसिंग की नई प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत के मोहम्मद इब्राहिम जूनियर वर्ग की प्रतिभाओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे प्रतिभागियों की रेसिंग क्षमता, कौशल और प्रदर्शन को परखने के साथ संभावनाशील खिलाड़ियों की पहचान में योगदान देंगे।

कई चरणों में होगी प्रत‍ियोग‍िता

शंकरण ने बताया कि चैंपियनशिप का आयोजन कई चरणों में किया जाएगा। प्रतिभागियों का सफर शहर स्तरीय चयन से क्षेत्रीय मुकाबलों और फिर राष्ट्रीय फाइनल तक पहुंचेगा।

प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों से उभरने वाली रेसिंग प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा।

एफ-1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन में खिलाड़ियों के लिए कुल दो करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। इसमें सीनियर वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये और जूनियर वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है।