नेत्रदान पर भारी 'अंधविश्वास': सहमति के बाद भी पीछे हट रहे परिवार, 'लोग क्या कहेंगे' के डर से छिन रही रोशनी
बिहार में नेत्रदान की शुरुआती सहमति अक्सर सामाजिक धारणाओं और गलत जानकारी के कारण 'ना' में बदल जाती है, जिससे कई जरूरतमंदों को रोशनी नहीं मिल पाती।
HighLights
नेत्रदान की शुरुआती सहमति सामाजिक दबाव और मिथकों से बदल जाती है।
आईजीआईएमएस में 15-20 काउंसलिंग से केवल 2-3 नेत्रदान ही होते हैं।
नेत्रदान में केवल कॉर्निया लिया जाता है, अंतिम दर्शन बाधित नहीं होते।
पवन कुमार मिश्र, पटना। नेत्रदान के लिए किसी परिवार की शुरुआती सहमति कई बार अस्पताल में ही बन जाती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वही निर्णय कुछ देर बाद बदल जाता है। मृत्यु के बाद नेत्रदान संभव है या नहीं, इससे अंतिम दर्शन प्रभावित होंगे या नहीं और कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया कैसी होती है।
इन सवालों के स्पष्ट जवाब परिवार तक पहुंचने से पहले ही तरह-तरह की धारणाएं हावी हो जाती हैं। नतीजा यह कि कई मामलों में चिकित्सा संबंधी कोई बड़ी बाधा नहीं होने के बावजूद नेत्रदान नहीं हो पाता। आईजीआईएमएस स्थित बिहार राज्य आई बैंक में मृत मरीजों के स्वजन की काउंसलिंग के दौरान यही तस्वीर सामने आती है।
शुरुआत में तैयार परिवार के सामने रिश्तेदारों के सवाल उठते हैं तो चेहरा विकृत होने, अगले जन्म में अंधे पैदा होने, आंखों की खरीद-बिक्री और ‘लोग क्या कहेंगे’ जैसी आशंकाएं निर्णय पर भारी पड़ने लगती हैं। दधीचि और कर्ण जैसे महादानियों की कहानियों से प्रेरित होकर बनी ‘हां’ भी कई बार देखते-देखते ‘ना’ हो जाती है।
15 से 20 परिवारों की काउंसलिंग, दो-तीन ही कराते नेत्रदान
क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के चीफ डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा के अनुसार आईजीआईएमएस में हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रिवल प्रोग्राम के तहत हर माह 15 से 20 मृत मरीजों के स्वजन की काउंसलिंग की जाती है। इनमें दो से तीन परिवार ही अंतिम रूप से नेत्रदान के लिए आगे आते हैं।
तमाम प्रयासों के बावजूद हर माह करीब 10 से 12 नेत्रदान हो रहे हैं, जबकि न्यूनतम संख्या 20 से 25 होनी चाहिए। काउंसलर की भूमिका ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
शोक में डूबे स्वजन को नेत्रदान की प्रक्रिया समझाने के साथ यह बताना पड़ता है कि कॉर्निया कैसे लिया जाता है और इससे अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आती। इसके बावजूद कई बार परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचते हैं और अधूरी जानकारी के आधार पर आपत्तियां उठाने लगते हैं।
पिता तैयार थे, रिश्तेदारों ने बेटी का नेत्रदान रुकवा दिया
पटना सिटी निवासी एक पिता-पुत्री ने नेत्रदान का संकल्प लिया था। संकल्प पत्र भरने के सात दिन बाद ही बेटी की मृत्यु हो गई। पिता ने आई बैंक को सूचना दी। टीम पहुंची तो वह स्वयं उसे बेटी के शव के पास ले गए। तभी परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों ने हंगामा कर दिया।
पिता की इच्छा के बावजूद टीम को बिना कॉर्निया लिए लौटना पड़ा। जून में आईजीआईएमएस में सहरसा के एक युवक की मृत्यु के बाद भी ऐसी ही स्थिति बनी।
काउंसलर के आग्रह पर पिता और भाई तैयार हो गए थे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने से पहले फुफेरे भाई समेत अन्य रिश्तेदार पहुंचे। सवाल और आपत्तियां उठीं और अंततः सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।
सिवान में आंख खरीदने वाली टीम समझ बैठे ग्रामीण
सही जानकारी के अभाव का असर परिवार से बाहर भी दिखा। डॉ. विभूति के अनुसार एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए टीम सिवान पहुंची थी। कॉर्निया निकालने के दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। उन्हें लगा कि टीम आंख खरीदने आई है।
टीम ने पहचान पत्र, दस्तावेज और अधिकृत प्रक्रिया की जानकारी देकर उन्हें समझाया। इसके बाद स्थानीय अखबारों में परिवार की फोटो के साथ खबर प्रकाशित कराई गई, ताकि ग्रामीणों को वास्तविकता पता चल सके।
जिन्होंने कराया नेत्रदान, उन्होंने ही तोड़े मिथक
दधीचि देहदान समिति के संस्थापक सदस्यों में शामिल डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने कुछ माह पहले अपनी सास का नेत्रदान कराया। परिवार पहले से अंगदान और नेत्रदान अभियान से जुड़ा था। पत्नी और उनकी बहनों ने मां का नेत्रदान इसलिए कराया, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और किसी जरूरतमंद को रोशनी मिल सके।
शिक्षक और छपरा नगर निगम की उपमेयर रागिनी देवी के प्रतिनिधि धर्मनाथ उर्फ पिंटू ने 2003 में पीएमसीएच में नेत्रदान का फार्म भरा था। बाद में माता-पिता का भी अंगदान फार्म भरवाया। मां की मृत्यु के बाद वह एंबुलेंस से पार्थिव शरीर आईजीआईएमएस लेकर पहुंचे। वहां जानकारी मिली कि मृत्यु के बाद नेत्रदान किया जा सकता है, जबकि अन्य अंगों का दान ब्रेन डेड की स्थिति में ही संभव है।
इसके बाद उन्होंने मां का नेत्रदान कराया। छोटी पटनदेवी निवासी समाजसेवी अमित कुमार और बिल्डर सुमित कुमार ने भी अपने पिता का नेत्रदान कराया। वे अन्य अंग दान करना चाहते थे, लेकिन किडनी की बीमारी के कारण अन्य अंग दान के योग्य नहीं पाए गए।
अमित बताते हैं कि कुछ लोगों ने नेत्रदान से अगले जन्म में अंधे पैदा होने की बात कही। उनका जवाब था कि अगला जन्म कहां और किस रूप में होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन पिता की आंखों से कम से कम दो लोगों की जिंदगी रोशन हो सकती है।
2014 में छह, 2025 में 212 नेत्रदान
बिहार राज्य आई बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में प्रदेश में छह नेत्रदान हुए थे। 2016 में 75, 2018 में 127, 2021 में 114 और 2023 में 229 नेत्रदान हुए। वर्ष 2025 में 212 तथा मई 2026 तक 64 नेत्रदान दर्ज किए गए। आईजीआईएमएस और दधीचि देहदान समिति के संयुक्त जागरूकता प्रयासों की इसमें अहम भूमिका रही है।
डॉ. विभूति के अनुसार स्वैच्छिक नेत्रदान में जैन और अग्रवाल समाज की भागीदारी उल्लेखनीय है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 80 प्रतिशत स्वैच्छिक दाता इन समुदायों से हैं।
नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया लिया जाता है। आंख के स्थान पर कृत्रिम बाल लगाकर पलक बंद कर दी जाती है। इससे अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आती।
छह घंटे की समय-सीमा, इसलिए पहले से परिवार को बताना जरूरी
नेत्रदान का संकल्प लेने वालों को परिवार को पहले से अपनी इच्छा बतानी चाहिए। नजदीकी आई बैंक का नंबर मोबाइल में सुरक्षित रखना भी जरूरी है। मृत्यु के बाद तत्काल सूचना मिलने पर छह घंटे के भीतर कॉर्निया सुरक्षित किया जा सकता है।
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