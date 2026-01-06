ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। ब‍िहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्‍यक्ष पद से पूर्व डीजीपी आलोक राज ने इस्‍तीफा दे दिया है। वे एक वर्ष से इस पद पर थे, हालांकि सेवानिवृत्‍त‍ि के बाद नीतीश सरकार ने एक जनवरी से पांच वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्‍त किया था। पदभार ग्रहण करने के बाद आखिर क्‍या बात हुई कि उन्‍होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसपर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार वे कुछ नाराज चल रहे थे। हालां‍क‍ि यह नाराजगी क्‍यों और क‍िससे थी, यह स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है।

31 दिसंबर को सरकार ने की थी न‍ियुक्‍त‍ि की घोषणा सामान्‍य प्रशासन विभाग को भेजे गए इस्‍तीफे में उन्‍होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। सामान्‍य प्रशासन व‍िभाग ने 31 दिसंबर को उन्‍हें पांच वर्षों या 65 वर्ष वर्ष की आयु के लिए इन्‍हें यह महत्‍वपूर्ण पद सौंपा था।

1989 बैच के आइपीएस अधिकारी रहे आलोक राज ने कुछ दिन बिहार के डीजीपी का पद भी संभाला था। मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा क‍ि, कोई खास वजह नहीं है। कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्‍होंने यह निर्णय लिया है।