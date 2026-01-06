BSSC: पूर्व डीजीपी आलोक राज ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा; नाराजगी या स्वेच्छा, क्या है कारण?
पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्यक्ष पद से नियुक्ति के मात्र पांच दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया है। नीतीश सरकार न ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्यक्ष पद से पूर्व डीजीपी आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया है।
वे एक वर्ष से इस पद पर थे, हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद नीतीश सरकार ने एक जनवरी से पांच वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया था।
पदभार ग्रहण करने के बाद आखिर क्या बात हुई कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसपर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार वे कुछ नाराज चल रहे थे। हालांकि यह नाराजगी क्यों और किससे थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
31 दिसंबर को सरकार ने की थी नियुक्ति की घोषणा
सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर को उन्हें पांच वर्षों या 65 वर्ष वर्ष की आयु के लिए इन्हें यह महत्वपूर्ण पद सौंपा था।
1989 बैच के आइपीएस अधिकारी रहे आलोक राज ने कुछ दिन बिहार के डीजीपी का पद भी संभाला था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि, कोई खास वजह नहीं है। कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्होंने यह निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इस पद पर एक साल से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से पद छोड़ दिया है। आगे की प्लानिंग पर उन्होंने किसी टिप्पणी से इनकार किया।
बता दें कि आलोक राज तेजतर्रार आइपीएस अधिकारी रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मूल निवासी आलोक राज ने पटना विश्वविद्यालय से एमएससी भूगर्भशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे।
बिहार के अलावा झारखंड एवं बंगाल में भी उन्होंने पुलिसिंग की थी। पटना में एएसपी के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले आलोक राज चार कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर कर वीरता पदक से सम्मानित हो चुके हैं।
वे झारखंड की राजधानी रांची समेत देवघर, गुमला, हजारीबाग जैसे जिलों के एसपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सीआरपीएफ में 2004 से 2011 तक अपनी सेवाएं दीं। 2024 में सरकार ने उन्हें कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया था। उनसे विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया था।
