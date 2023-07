Bihar: कुशल युवाओं के पास नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, मेगा जॉब फेयर में आ रहीं 80 देशों की 100 नामचीन कंपनियां

Bihar News बिहार के कुशल युवाओं जिन्हें रोजगार की तलाश है उन्हें अपने हुनर के अनुसार नौकरी का अवसर मिलेगा। प्रोजेक्ट संकल्प के तहत केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से स्थानीय ज्ञान भवन में मेगा जाब फेयर का आयोजन किया जाएगा। देश-विदेश की करीब 80 से 100 नामचीन कंपनियां हिस्सा लेगी।

बिहार के कुशल युवाओं के नौकरी पाने का बेहतरीन मौका।

पिंटू कुमार, पटना: बिहार के कुशल युवाओं जिन्हें रोजगार की तलाश है उन्हें अपने हुनर के अनुसार नौकरी का अवसर मिलेगा। प्रोजेक्ट संकल्प के तहत केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से स्थानीय ज्ञान भवन में मेगा जाब फेयर का आयोजन किया जाएगा। देश-विदेश की करीब 80 की 100 नामचीन कंपनियां हिस्सा लेगी। मिशन की ओर से 20 सेक्टर में कुशल युवाओं को नियोजन का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत चलाये जा रहे विभिन्न कोर्स के प्रचार-प्रसार के लिए 12 कौशल रथ प्रदेश के 38 जिलों के सभी प्रखंडों में 14 अगस्त तक भ्रमण कर प्रचार-प्रसार और जागरूकता लाएगी। क्यूआर कोड स्कैन कर करें आवेदन कौशल रथ पर क्यूआर कोड भी दिया गया है। जिन्हें मेगा जाब फेयर में हिस्सा लेना है वे क्यूआर कोड को स्कैन कर पंजियन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मोबाइल पर पंजियन फार्म खुलेगा। जिसमें छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है। कौशल रथ बता रहा कहां-कहां कुशल युवा केंद्र युवा कौशल रथ के माध्यम से लोगों को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे कुशल युवा केंद्र, डोमेन स्कलिंग सेंटर, कोर्स, नौकरी के अवसर समेत कई तरह की जानकारी दी जा रही है। कौशल रथ में एलसीडी स्क्रीन भी लगा हुआ है। जिसमें वीडियों के माध्यम से भी लोगों को कोर्स की जानकारी दी जा रही है। कौशल रथ सुबह 9:00 से लेकर शाम के 5:00 बजे तक सभी प्रखंडों में प्रचार-प्रसार कर रही है।

Edited By: Mohit Tripathi