Anand Mohan: पूर्व सांसद आनंद मोहन ने टाली पदयात्रा; बताई ये वजह, अब सितंबर में करेंगे जनता को जागरूक

पूर्व सांसद आनंद मोहन की पदयात्रा की तिथि तय नहीं हुई है। यह 15 सितंबर के बाद यह संभावित है। पहली पदयात्रा गांधी आश्रम भितिहरवा (पश्चिम चंपारण) से प्रारंभ होकर जुब्बा सहनी पार्क मुजफ्फरपुर में समाप्त होगी। दूसरी पदयात्रा रूईधांसा मैदान किशनगंज से लोहिया पार्क दरभंगा तक होगी। तीसरी पदयात्रा किला मैदान बक्सर से पटना के बिहटा तथा चौथी और आखिरी पदयात्रा नालंदा से पटना गांधी मैदान तक होनी है।

Ex MP Anand Mohan: पूर्व सांसद आनंद मोहन।

Edited By: Yogesh Sahu