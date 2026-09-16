बिहार के निजी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ₹25 हजार हुई EPFO की वेतन सीमा; समझें पूरा फायदा

राधा कृष्ण, पटना। पटना: बिहार के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस फैसले से देशभर में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं, जो मौजूदा सीमा के कारण इससे बाहर थे। बिहार के कर्मचारियों पर क्या होगा असर? नई सीमा लागू होने के बाद बिहार में निजी कंपनियों और EPFO के दायरे वाले संस्थानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए कवरेज का दायरा बढ़ सकता है, जिनकी पात्र वेतन सीमा अब ₹25 हजार तक होगी। हालांकि, इसका लाभ कर्मचारी की पात्रता और संबंधित संस्थान की EPFO व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे दायरे में केंद्र के अनुसार, वेतन सीमा बढ़ाने से देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आ सकते हैं। सरकार के मुताबिक इस विस्तार पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। EPFO की वेतन सीमा इससे पहले सितंबर 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी। PF के साथ पेंशन और बीमा का भी कनेक्शन EPFO कवरेज सिर्फ भविष्य निधि तक सीमित नहीं है। इसके साथ कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए वेतन सीमा बढ़ने से पात्र कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा बढ़ सकता है।