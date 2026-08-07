आय से अधिक संपत्ति मामले में सहरसा के DPO अजीत अमर पर शिकंजा; चार ठिकानों पर EOU की ताबड़तोड़ रेड

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

विशेष न्यायालय (निगरानी), उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर ईओयू की टीम गुरुवार को उनके चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है।

ईओयू के अनुसार, प्राथमिक जांच में अजीत अमर के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जांच में उनके पास 62 लाख 20 हजार 550 रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप सामने आया है। यह राशि उनकी वैध आय की तुलना में लगभग 72.35 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

अलग-अलग ठिकानों पर चल रही जांच इसी आधार पर विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ईओयू की अलग-अलग टीमों ने उनके आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, निवेश संबंधी कागजात और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की जा रही है।