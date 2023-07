आर्थिक अपराध इकाई ने वैशाली के सराय टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान बस सवार चार युवकों को 104 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। चारों युवकों को सराय थाना को सुपुर्द करते हुए एफआइआर दर्ज की गई है।

ईओयू ने 104 किग्रा गांजा के साथ चार युवकों को किया गिरफ्तार, आरोपितों के बैग से हुआ यह सामान बरामद

पटना, राज्य ब्यूरो। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने वैशाली के सराय टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान बस सवार चार युवकों को 104 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान भोजपुर के बिहिया के रहने वाले रितेश कुमार, शाहपुर के राज किशोर यादव, बिहिया मुखदुमपुर के राकेश कुमार सिंह और बक्सर के बगेन रघुनाथपुर के मुन्ना सिंह के रूप में हुई है। ईओयू ने किया विशेष छापेमारी दल का गठन चारों युवकों को सराय थाना को सुपुर्द करते हुए एफआइआर दर्ज की गई है। ईओयू को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर गिरोह डिब्रूगढ़ से वाया हाजीपुर नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से गांजा लेकर हाजीपुर स्टेशन पर आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन के बाद ईओयू ने इंस्पेक्टर देवनारायण पासवान के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया। सराय टोल प्लाजा पर बसों की चेकिंग टीम बुधवार को हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और निगरानी करने लगी। इस बीच सूचना मिली कि गांजा तस्कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए हैं और सड़क मार्ग से हाजीपुर आ रहे हैं। इसके बाद वैशाली के सराय टोल प्लाजा पर सभी बसों की निगरानी की जाने लगी। इसी दौरान एक बस अचानक रुकी, जिससे उतरकर चार युवक तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम ने युवकों को रोककर पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। युवकों के सामान की तलाशी इसके बाद इनके सामान की तलाशी ली गई। बैग में से पिट्ठू बैग और ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे गए 12 पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 104 किग्रा पाया गया। रितेश कुमार के पास से बैग में 27 किग्रा गांजा, स्मार्ट फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, राज किशोर यादव के पास से 25 किग्रा गांजा, स्मार्ट फोन और 1100 नकद, राकेश सिंह के पास से 25 किग्रा गांजा, एटीएम कार्ड, स्मार्ट फोन और मुन्ना सिंह के पास से 27 किग्रा गांजा, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और स्मार्ट फोन बरामद किया गया है। इसके अलावा, राजधानी एक्सप्रेस का दिमापुर से हाजीपुर तक का रेल टिकट भी मिला है।

