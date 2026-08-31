दशहरा पर घर लौटने की टेंशन! बिहार आने वाली ट्रेनों में सीटों का संकट, राजधानी और संपूर्ण क्रांति में लंबी वेटिंग

जागरण संवाददाता, पटना। दशहरा पर बिहार लौटने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली से पटना आने वाली प्रमुख ट्रेनों में सीटों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 16 से 18 अक्टूबर के आरक्षण आंकड़ों में कई ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची 100 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा दबाव 16 अक्टूबर को दिख रहा है।

राजधानी में 140, संपूर्ण क्रांति में 123 वेटिंग 16 अक्टूबर को 12310 राजेंद्र नगर तेजस राजधानी में 140, 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में 123 और 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस में 112 की वेटिंग है। डिब्रूगढ़ राजधानी में 102 और अमृत भारत एक्सप्रेस में 101 प्रतीक्षा सूची है।

इसी दिन ब्रह्मपुत्र मेल में 80, मगध एक्सप्रेस में 61, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 46 और महानंदा एक्सप्रेस में 31 की वेटिंग चल रही है। यानी त्योहार से पहले दिल्ली से बिहार आने वालों के सामने कन्फर्म टिकट सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।

17 अक्टूबर को भी नहीं मिल रही राहत 17 अक्टूबर को भी ट्रेनों में सीटों की स्थिति बेहतर नहीं है। डिब्रूगढ़ राजधानी में वेटिंग बढ़कर 136, संपूर्ण क्रांति में 122 और राजेंद्र नगर तेजस राजधानी में 110 तक पहुंच गई है।

अमृत भारत एक्सप्रेस में 71, ब्रह्मपुत्र मेल में 65, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 44 और मगध एक्सप्रेस में 39 की प्रतीक्षा सूची है। हालांकि 18 अक्टूबर को मगध एक्सप्रेस में सीट उपलब्ध है, जिससे कुछ यात्रियों को राहत मिल सकती है।

मुंबई से पटना आने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ दशहरा के दौरान मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में भी सीटों की मांग बढ़ गई है। 16 अक्टूबर को 15647 एलटीटी-गुवाहाटी एक्सप्रेस में सीट उपलब्ध नहीं है। 22360 सीएसएमटी-पटना सुपरफास्ट में 80 की वेटिंग है।

वहीं 11015 एसएचसी अमृत भारत एक्सप्रेस में 50, 13202 एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस में 55 और 12141 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में 97 की प्रतीक्षा सूची है। इससे साफ है कि मुंबई से बिहार की त्योहार वाली यात्रा भी आसान नहीं रहने वाली है।