Dussehra School Holidays 2026: बिहार में 21 अक्टूबर तक छुट्टी, यूपी-झारखंड; बंगाल और दक्षिण भारत में कब खुलेंगे स्कूल

डिजिटल डेस्क,पटना। दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर स्कूलों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना खास है। इस साल विजयादशमी 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को पड़ रही है। बिहार में दशहरा की छुट्टियां 17 से 21 अक्टूबर तक निर्धारित होने की जानकारी है।

वहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भी त्योहार के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियों की अवधि सरकारी, निजी और केंद्रीय विद्यालयों के कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। बिहार में 21 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टी बिहार में दशहरा की छुट्टियों का कार्यक्रम 17 से 21 अक्टूबर तक बताया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों को त्योहार मनाने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग स्कूलों के अवकाश कैलेंडर में अंतर संभव है। इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने स्कूल से छुट्टियों और दोबारा खुलने की तारीख की पुष्टि कर लेनी चाहिए। झारखंड में 19 से 21 अक्टूबर तक बंद रह सकते हैं स्कूल झारखंड में दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर तीन दिनों की छुट्टी निर्धारित होने की जानकारी है। राज्य के स्कूल अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 19 अक्टूबर को महाष्टमी तथा 20 अक्टूबर को महानवमी और विजयादशमी के अवसर पर अवकाश है।

इसके अलावा, 21 अक्टूबर को भी स्कूल बंद रहने की जानकारी सामने आई है। इस तरह विद्यार्थियों को लगातार तीन दिनों की छुट्टी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आठ दिन तक स्कूलों में अवकाश उत्तर प्रदेश में दशहरा के अवसर पर विद्यार्थियों को लगातार आठ दिनों की छुट्टी मिलने की जानकारी है। उपलब्ध कैलेंडर के मुताबिक, शरदकालीन अवकाश 18 से 25 अक्टूबर तक निर्धारित बताया गया है।

इस दौरान 20 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार भी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, स्कूल 26 अक्टूबर, सोमवार को दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि, संबंधित स्कूल के कैलेंडर से इसकी पुष्टि करना जरूरी है। दिल्ली-एनसीआर में भी त्योहार पर बंद रहेंगे स्कूल दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों की छुट्टियां शिक्षा विभाग और संबंधित संस्थान के अवकाश कैलेंडर के अनुसार तय होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली शिक्षा निदेशालय के 2026 के कैलेंडर में अक्टूबर के दौरान दुर्गा पूजा से संबंधित तिथियां दर्ज हैं।

20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर अवकाश रहेगा। अन्य दिनों में स्कूल बंद रहने की स्थिति संबंधित विद्यालय के कैलेंडर पर निर्भर करेगी। पश्चिम बंगाल में 15 से 26 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा अवकाश पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा राज्य के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। यहां स्कूलों में दुर्गा पूजा के दौरान लंबा अवकाश रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के कैलेंडर में 15 से 26 अक्टूबर 2026 तक छुट्टियां निर्धारित हैं। इस दौरान 19 अक्टूबर को महाष्टमी, 20 अक्टूबर को महानवमी और 21 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी।

दक्षिण भारत के राज्यों में भी लंबी छुट्टियां दक्षिण भारत के कई राज्यों में दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना में 10 से 22 अक्टूबर तक 13 दिनों का अवकाश निर्धारित बताया गया है।

आंध्र प्रदेश में 10 से 21 अक्टूबर तक छुट्टियां हो सकती हैं, जबकि कर्नाटक में कुछ स्कूलों के कैलेंडर के अनुसार 3 से 21 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश है। तमिलनाडु और केरल में 19 से 21 अक्टूबर तक त्योहार की छुट्टी तमिलनाडु में 19 अक्टूबर को आयुध पूजा और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं, केरल में 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 20 अक्टूबर को महानवमी तथा 21 अक्टूबर को विजयादशमी और विद्यारंभम के अवसर पर स्कूल बंद रहने की जानकारी है। छुट्टियों की वास्तविक अवधि स्कूल और स्थानीय शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।

ओडिशा और राजस्थान में भी लंबा अवकाश ओडिशा में दुर्गा पूजा के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में 17 से 26 अक्टूबर 2026 तक छुट्टियां रहने की जानकारी सामने आई है। वहीं, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिविरा पंचांग के अनुसार 18 से 25 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश निर्धारित बताया गया है। इन राज्यों में भी विद्यार्थियों को त्योहार के दौरान लगातार कई दिनों तक स्कूल नहीं जाना पड़ सकता है।

स्कूल कब खुलेंगे, अभिभावक जरूर करें पुष्टि दशहरा की छुट्टियों की तारीखें अलग-अलग राज्यों और स्कूलों में अलग हो सकती हैं। सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग का कैलेंडर लागू होता है, जबकि निजी और केंद्रीय विद्यालयों में अलग कार्यक्रम हो सकता है।