    नशेड़ियों के गिरफ्त वाले दो स्कूलों में पहुंचा डीएसपी का दलबल, सादे कपड़ों में पुलिस गश्त का आदेश

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:51 AM (IST)

    पटना सिटी के मंगल तालाब क्षेत्र में डीएसपी ने पुलिस बल के साथ काली स्थान मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, जहाँ नशेड़ियों का अड्डा था। उन्होंने सादी वर्दी में पुलिस गश्त का आदेश दिया और छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया और जुआरियों को भगाया।

    दो स्कूलों में पहुंचा डीएसपी का दलबल

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब किनारे काली स्थान मध्य विद्यालय परिसर स्थित मालसलामी अंचल के प्राथमिक विद्यालय झुग्गी झोपड़ी बेगमपुर और मंगल तालाब में शुक्रवार की दोपहर डीएसपी द्वितीय डॉ. गौरव कुमार दलबल के साथ पहुंचे। 

    एक साथ दर्जन भर पुलिस कर्मियों के पहुंचने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नशेड़ी भागने लगे। उन्होंने विद्यालय के उस खतरनाक भवन का निरीक्षण किया जहां नशेड़ियों की जमघट और नशे का इस्तेमाल व कारोबार होता था। 

    उन्होंने क्विक रिस्पांस टीम के पुलिस कर्मियों को विद्यालय परिसर तथा आसपास के इलाकों में सादी वर्दी में गश्त करने और नशेड़ियों की धर-पकड़ का आदेश दिया।

    डीएसपी ने कहा कि दैनिक जागरण में 26 नवंबर को दो विद्यालय नशेड़ियों की गिरफ्त, कई बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई शीर्षक से खबर छपी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गयी है। 

    पुलिसकर्मी क्षेत्र में लगातार घूम कर पूरी जानकारी देंगे

    उन्होंने काली स्थान मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंभु कुमार, परिसर में संचालित तीन अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली। डीएसपी ने विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने, पठन-पाठन पर ध्यान केंद्रित करने तथा अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित किया। 

    उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि अब कोई भी नशेड़ी स्कूल परिसर में नहीं आएगा। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम के 15 पुलिसकर्मी क्षेत्र में लगातार घूम कर पूरी जानकारी देंगे। इसी क्रम में पास के एक निजी विद्यालय के प्राचार्य ने भी डीएसपी से नशेड़ियों की सक्रियता की बात कहते हुए इसे समाप्त करने की मांग किया।

    बगल की उर्दू लाइब्रेरी और खेल मैदान भी पहुंचे

    मंगल तालाब परिसर से सटे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना सिटी के खेल मैदान और अंजुमन तरक्की उर्दू लाइब्रेरी परिसर समेत आसपास के इलाकों में डीएसपी पुलिस बल के साथ घूमे। इस दौरान इन जगहों पर मौजूद जुआरी व नशेड़ी पुलिस को देख कर भाग गए। पुलिस ने ताश के पत्ते समेत अन्य सामान जब्त किये। 

    डीएसपी ने कहा कि मंगल तालाब परिसर तथा क्षेत्र के कई शैक्षणिक संस्थानों के इर्दगिर्द पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।