Bihar: लहरिया कट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं! ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। सचिव ने बताया कि राज्यभर में लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में खासकर गंगा पथ और अटल पथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।

लहरिया कट गाड़ी चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द।

