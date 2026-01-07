जागरण संवाददाता, पटना। हिजाब व‍िवाद से चर्चा में आईं आयुष चिक‍ित्‍सक डा. नुसरत परवीन ने आख‍िरकार 23 दिनों बाद अपनी नौकरी ज्‍वाइन कर ली है।

वह बुधवार को पहले स्वास्थ्य विभाग पहुंची। इसके बाद गर्दनीबाग स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर अपना योगदान दिया।

सिविल सर्जन डाॅ. अविनाश कुमार ने बताया क‍ि उनकी पोस्‍ट‍िंग सदर पीएचसी में की गई है। ज्‍वाइनिंग का 7 जनवरी को आखिरी दिन था।

15 दिसंबर को हुआ था प्रकरण

गौरतलब है कि नुसरत परवीन उस समय चर्चा में आ गई थी, जब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। यहां तक पाकिस्‍तान से भी प्रत‍िक्र‍िया आने लगी। देश के कई नेताओं ने इसकी आलोचना की थी।

झारखंड के स्‍वास्‍थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्‍होंने आयुष चिक‍ित्‍सक को मनचाही पोस्‍ट‍िंग और तीन लाख सैलरी का ऑफर दिया था।

वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर व्यापक आलोचना और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। इस घटना के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या डाॅ. नुसरत परवीन आयुष चिकित्सक के रूप में अपना पदभार संभालेंगी या नहीं।